Portronics выпустила новый компактный автомобильный инвертор Zaptor мощностью 200 Вт, предназначенный для подзарядки гаджетов в пути. Устройство рассчитано на максимальную суммарную мощность 200 Вт и ориентировано на частых путешественников, удалёнщиков и семьи. Zaptor оценивается в примерно $28.

Инвертор оснащён двумя универсальными розетками AC, позволяющими подключать ноутбуки, небольшую технику или зарядные устройства камер прямо в автомобиле. Также предусмотрены два USB-A порта по 36 Вт и два порта Type-C Power Delivery по 20 Вт, что позволяет быстро заряжать смартфоны, планшеты, смарт-часы, камеры и другие устройства.

Portronics оснастила Zaptor цифровым индикатором, отображающим текущее входное напряжение автомобильного аккумулятора. Кроме того, на корпусе есть отдельный мастер-переключатель для мгновенного отключения питания AC-розеток при необходимости.

В устройстве реализованы системы защиты: от перезаряда, короткого замыкания, перегрева, а также корпус с огнестойким покрытием. Все эти меры направлены на безопасную эксплуатацию во время длительных поездок и при высокой нагрузке.

Zaptor совместим со стандартными 12-вольтовыми автомобильными прикуривателями и поддерживает различные типы вилок. Компактная конструкция делает его удобным для перевозки и хранения в бардачке или нишах автомобиля.



