Portronics выпустила новую серию Lithius Cell — перезаряжаемые литий-ионные батарейки форматов AA и AAA с разъёмом USB Type-C, созданные для упрощения повседневного использования техники. Линейка предлагает более чистую и долговечную альтернативу одноразовым элементам питания.

Батарейки Lithius Cell оснащены встроенным USB-C портом, поэтому их можно заряжать любым стандартным кабелем Type-C без отдельного зарядного устройства или док-станции. Каждая батарейка обеспечивает стабильное напряжение 1,5 В, что позволяет использовать её в широком спектре устройств — от пультов и камер до беспроводных клавиатур, игрушек, часов, игровых контроллеров и даже простого медицинского оборудования.

Portronics снабдила батарейки LED-индикатором: во время зарядки он мигает синим, а при достижении полной ёмкости светится постоянно. Корпус выполнен из герметичного усиленного материала, устойчивого к давлению. Внутренняя конструкция включает несколько уровней защиты от коротких замыканий, перегрева, перенапряжения, переразряда и скачков тока.

Вариант AA имеет ёмкость 1480 мА·ч (2220 мВт·ч) и поддерживает вход DC 5V/0.5A и выход DC 1.5V/2A, что делает его подходящим для энергозатратных устройств с длительным временем работы. Вариант AAA предлагает ёмкость 440 мА·ч (666 мВт·ч) и поддерживает вход DC 5V/0.1A и выход DC 1.5V/1.5A — идеальный выбор для компактных гаджетов.

Обе версии используют технологию низкого саморазряда, благодаря которой батарейки сохраняют до 80% заряда даже после долгого хранения. По заявлению Portronics, это увеличивает срок службы и способствует более экологичному использованию.



