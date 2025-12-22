Xiaomi представила новый вариант расцветки флагмана 17 Ultra — Starry Green. Компания назвала его самым визуально эффектным Ultra-смартфоном на сегодняшний день. Цвет дополнит ранее подтверждённые чёрный и белый варианты. Презентация состоится 25 декабря в 19:00 по китайскому времени.

Новая расцветка выполнена с текстурированной отделкой на основе минералоподобных частиц. Корпус получил обтекающую рамку и сегментированную круглую клавишу регулировки громкости. Xiaomi подтвердила уменьшение размера заднего камерного модуля для улучшения эргономики хвата.

Дисплей представляет собой плоскую 2D-панель с крупнорадиусными скруглениями углов. Толщина корпуса составляет 8,29 мм — производитель называет это самым тонким Ultra-устройством в своей линейке. В дизайне отказались от вторичного заднего дисплея, присутствовавшего в 17 Pro, в пользу более чистой компоновки камер.

Как камерофон-флагман, устройство сохраняет центральный круглый модуль камер от предыдущего поколения 15 Ultra с брендингом Leica и надписью Ultra в левом верхнем углу задней панели.

Xiaomi 17 Ultra станет первым флагманом в рамках обновлённого партнёрства Xiaomi × Leica. Смартфон сосредоточен на мобильной фотографии и включает однодюймовый основной сенсор Omnivision OV50X с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Также установлена 200-мегапиксельная перископическая телефото-камера Samsung с оптикой Leica APO для улучшения резкости и чёткости на дальних зумах.





Ожидается использование процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вероятна установка батареи ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Стартовая цена в Китае составит около 6999 юаней (994 доллара).