Компания Portronics представила новый смарт-проектор Beem 550, рассчитанный на пользователей, которым нужен компактный и простой в использовании домашний кинотеатр с поддержкой потоковых сервисов.

Устройство оценивается в 113 долларов и уже доступно на сайте Portronics.com, а также в интернет-магазинах Amazon, Flipkart и других крупных розничных сетях.

Portronics Beem 550 выводит изображение с нативным разрешением 720p и поддерживает воспроизведение контента в 1080p Full HD. Источник света — светодиод с яркостью 6000 люмен и контрастностью 2000:1. По заявлению компании, проектор обеспечивает чёткую и насыщенную картинку даже в хорошо освещённых помещениях. Размер проекции может достигать 100 дюймов при дистанции от 1,2 до 4 метров. Светодиодная лампа рассчитана на 40 000 часов работы.

Проектор оснащён системой автофокуса и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, что избавляет пользователя от ручной настройки изображения. Встроенный телескопический монопод позволяет регулировать высоту и угол наклона, так что устройство можно установить на стол или пол без дополнительных аксессуаров.

Beem 550 работает на базе Android TV и поддерживает популярные сервисы потокового видео, включая Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar и YouTube. Благодаря этому для просмотра фильмов и сериалов не требуется внешнее устройство. Проектор оснащён 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для плавной работы приложений.





Встроенный динамик мощностью 5 Вт расположен в нижней части корпуса и поддерживает распространённые аудиоформаты, включая MP3, AAC, FLAC, WAV и OGG. При желании можно подключить внешнюю акустику через AUX.

Для подключения предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI-порт, USB-разъём типа A и поддержка функции зеркалирования экрана для сопряжения со смартфонами и другими устройствами.