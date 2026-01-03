Ежегодная технологическая выставка в этом году пройдет с 6 по 9 января 2026 года в Лас-Вегасе. И, по обыкновению, она обещает задать бодрый старт новому году и порадовать зрителей новинками в сфере высоких и бытовых технологий. Так давайте посмотрим, какие компании, вероятно всего, и какие новинки нам предстоит увидеть в этом году.

Вообще, каждый год угадывается тенденция, которая будет прослеживаться практически во всей представленной технике. И если в прошлом году это был ИИ, то и в этом году он никуда не уйдет. Акцент на нем будет усилен, функции — модернизированы и еще более полезны пользователям. Также ожидается, что тренд на заботе о здоровье также будет одним из главных на выставке, потому что все компании делают на нем акцент в последние пару лет.

Телевизоры

В этом году стало известно, что выставку посетят LG и Samsung. LG собирается представить телевизор с технологией Micro RGB. Пока об этой технологии мало, что известно. Но судя по сертификатам, дисплей телевизора получит 100-ое покрытие цветовой гаммы в DCI-P3 и Adobe RGB, а также что у телевизора более тысячи зон регулировки яркости.

Кроме этого компания собирается представить модульную домашнюю аудиосистему, разработанную совместно с Dolby — LG Sound Suite. В линейку войдут модульная звуковая панель H7, беспроводные колонки объемного звучания M7 и M5, а также сабвуфер W7. Колонки можно комбинировать более чем в двух десятках различных конфигураций, от пары до полноценной системы объемного звучания 13.1.7 для домашнего кинотеатра.

Благодаря сотрудничеству с LG технология FlexConnect впервые появилась в звуковой панели. Если звуковая панель H7 используется в качестве ведущего устройства, комплект обеспечит воспроизведение звука Dolby Atmos FlexConnect на любом телевизоре. В будущем обновлении программного обеспечения LG также добавит поддержку Dolby Atmos FlexConnect непосредственно в некоторые телевизоры премиум-класса, в том числе в некоторые модели 2025 года.





Samsung также не собирается отставать от компании-конкурента, поэтому также представит телевизоры с технологией Micro RGB на CES 2026. На CES 2025 компания уже показывала телевизор с такой же технологией на 115 дюймов, но в этом году она планирует расширить линейку, добавив модели на 55, 65, 75, 85, 100 дюймов.

Мало подробностей касаемо других продуктов Samsung, но на CES 2026 также можно ожидать монитор 6К, который позволит просматривать 3D-контент без очков, саундбары и колонки.

Чипы и процессоры

Куда же мы в новом году без более мощных и продвинутых чипов и процессоров. Помимо всего прочего на CES 2026 часто показывают и такие новинки, о которых подробно мы начнем узнавать постепенно в течение года. Это могут быть сразу готовые примеры, а иногда компании могут показать лишь концепцию, без готового продукта.

AMD, скорее всего, в своей презентации представит новые версии своих чипов Ryzen, в том числе недавно замеченный Ryzen 7 9850X3D, который, как ожидается, будет обеспечивать более высокую однопоточную производительность, и серию Ryzen 9000G, которая может быть построена на архитектуре AMD Zen 5.

Компания Intel уже публично объявила, что представит свои чипы Panther Lake на выставке CES 2026. Чипы с официальным названием Intel Core Ultra Series 3 вписываются в общую концепцию Intel «AI PC», но предназначены специально для ноутбуков премиум-класса.

По слухам, Qualcomm также планирует представить на выставке чипы для ноутбуков — Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Premium. Они улучшат скорость и производительность работы устройства и искусственного интеллекта.

Смартфоны

К сожалению, нет конкретной информации по производителям или моделям, которых мы сможем увидеть на CES 2026, однако сейчас все еще сохраняется тренд на гибкие экраны и искусственный интеллект. Поэтому, скорее всего, на выставке мы обязательно увидим какие-то смартфоны, которые будут соответствовать этим характеристикам. Может быть на выставке появиться Samsung с новой версией Galaxy Z TriFold или Huawei с Mate XT Ultimate.

Умные кольца

Ожидается, что на выставке CES 2026 будет представлено большое количество смарт-колец. В списках упоминаются такие бренды, как Oura, Ultrahuman, Luna и RingConn, которые будут представлены на выставке, но в большинстве случаев без указания конкретных продуктов.

Кроме того, может появиться много новых компаний, которые представят свои смарт-кольца первого поколения. CES — это масштабная выставка, на которой перспективные бренды представляют свои дебютные устройства. Поскольку на выставке особое внимание уделяется технологиям в области здравоохранения и искусственного интеллекта, смарт-кольца — вполне логичный выбор.

Робот LG

Компания LG готовится продемонстрировать свой последний прорыв в области домашней робототехники —

нового робота под названием LG CLOiD. LG CLOiD — это, по сути, многофункциональный помощник по дому, призванный облегчить выполнение домашних обязанностей. Он является центральным элементом концепции LG «Дом без труда» — идеи, которая заключается в использовании автоматизации для того, чтобы вы могли уделять больше времени тому, что вам действительно нравится, например общению с семьёй или просто отдыху. В отличие от специализированных устройств, таких как пылесос, CLOiD предназначен для управления всем домом.

У CLOiD на самом деле есть две шарнирные руки. Каждая рука имеет семь «степеней свободы», что означает, что они двигаются так же естественно, как человеческая рука.

Lenovo Legion Go 2

Lenovo Legion Go 2, впервые представленный на выставке IFA 2025, представлял собой портативную игровую консоль с топовыми характеристиками, экраном премиум-класса и удобными контроллерами, но вызвал критику из-за высокой цены и впоследствии не произвёл такого фурора, как альтернативы от ROG или Valve.

По слухам, на выставке CES будет представлен вариант Legion Go 2, который будет иметь то же аппаратное обеспечение, что и оригинал, но будет работать на собственной портативной операционной системе Valve. О цене этого нового устройства ничего не известно, но использование SteamOS будет похоже на серьёзное обновление. Это может сделать новый Go 2 одним из самых интересных для геймеров устройств на выставке CES, не связанных с видеокартами.

Прочее

Скорее всего на выставке мы увидим много чего интересного, помимо упомянутых продуктов. Возможно, это будут какие-то новые смартфоны, автомобили, роботы, роботы-пылесосы, холодильники и т.д. В любом случае оставайтесь с нами и следите за выходом наших новостей о самых свежих новинках с CES 2026