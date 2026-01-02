Китайская компания BYD по итогам года выходит на первое место в мире по продажам электромобилей, впервые обойдя Tesla по годовому объёму поставок за счёт роста продаж и ценового давления на конкурентов.

Китайский автопроизводитель BYD сообщил, что продажи полностью электрических автомобилей по итогам прошлого года увеличились почти на 28% и превысили 2,25 млн машин. Этот результат позволяет компании впервые опередить американского конкурента по годовому объёму продаж электромобилей.

Американская Tesla должна опубликовать собственные итоговые данные за 2025 год позднее в пятницу. Ранее компания представила оценки аналитиков, согласно которым за год было реализовано около 1,65 млн автомобилей, что заметно ниже показателей китайского конкурента.

Рост BYD и ценовое давление на рынок

BYD укрепляет позиции на мировом рынке на фоне активной ценовой конкуренции. Китайские производители, включая Geely, MG и BYD, предлагают электромобили по ценам ниже западных брендов, усиливая давление на традиционных автопроизводителей.

BYD остаётся крупнейшим производителем электромобилей в Китае и использует масштаб внутреннего рынка для расширения за рубежом. Более низкая себестоимость и широкий модельный ряд позволяют компании наращивать поставки даже в условиях замедления общего роста спроса.





Трудный год для Tesla и реакция компании

Для Tesla прошедший год оказался непростым. Компания столкнулась с неоднозначной реакцией на новые модели, усилением конкуренции со стороны китайских брендов и обеспокоенностью части инвесторов внешней активностью руководства.

В октябре Tesla попыталась поддержать спрос, запустив в США более доступные версии двух своих самых продаваемых моделей. Этот шаг стал ответом на давление со стороны производителей, которые активно демпингуют цены на ключевых рынках.

Обязательства Илона Маска и влияние политики

Глава Tesla Илон Маск должен существенно увеличить продажи и рыночную капитализацию компании в ближайшие десять лет. Это условие компенсационного пакета, одобренного акционерами в ноябре, который может принести ему до 1 трлн долларов.

Соглашение также предусматривает продажу одного миллиона гуманоидных роботов в течение десяти лет. Tesla активно инвестирует в проект Optimus и в разработку беспилотных роботакси, рассчитывая на новые источники выручки.

Спад продаж Tesla и реакция инвесторов

Продажи Tesla заметно снизились в первом квартале 2025 года после негативной реакции на участие Маска в администрации президента США Дональд Трамп. Инвесторы выражали обеспокоенность тем, что политическая деятельность отвлекает его от управления компанией.

Помимо Tesla, Маск контролирует социальную платформу X, космическую компанию SpaceX и The Boring Company. Совмещение этих проектов с работой в правительственном ведомстве по повышению эффективности госуправления усилило сомнения рынка. Позднее Маск пообещал значительно сократить своё участие в государственных структурах.

Замедление роста и международная экспансия BYD

Несмотря на выход в мировые лидеры, темпы роста продаж BYD в 2025 году замедлились до минимального уровня за последние пять лет. Одной из ключевых причин стала жёсткая конкуренция на внутреннем рынке Китая, который остаётся для компании основным.

При этом BYD продолжает активную экспансию за рубежом, включая Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и Европу, несмотря на введение многими странами высоких пошлин на китайские электромобили. В октябре компания сообщила, что Великобритания стала её крупнейшим рынком за пределами Китая. Продажи в стране выросли на 880% за год к концу сентября благодаря высокому спросу на подключаемую гибридную версию кроссовера Seal U.