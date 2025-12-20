Компания Oppo официально представит планшет Pad Air5 25 декабря, а в преддверии анонса уже поделилась первыми подробностями и показала дизайн устройства на официальных изображениях.

Планшет получит дисплей с разрешением «2.8K» и аккумулятор ёмкостью 10 050 мА·ч. Модель будет доступна как в версии только с Wi-Fi, так и с поддержкой 5G. Покупателям предложат три конфигурации памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Oppo Pad Air5 выйдет в двух цветах — Starlight Pink и Space Grey. Компания уже открыла предварительное бронирование в Китае. Пользователи, оформившие заказ заранее, получат в подарок защитный чехол стоимостью 99 юаней (около 14 долларов) и фирменный умный стилус, оценённый в 299 юаней (примерно 42 доллара).