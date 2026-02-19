Компания Infinix представила планшет XPAD 30E одновременно с серией смартфонов Note 60. Новинка ориентирована в первую очередь на студентов и предлагает набор ИИ-инструментов для обучения при сравнительно доступных характеристиках.

Планшет оснащён 11-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 440 нит. Экран сертифицирован TÜV по уровню снижения синего света. Устройство будет доступно в цветах Dreamy Blue, Forest Green и Deep Blue.

XPAD 30E поставляется с доступом к 120 тысячам бесплатных образовательных материалов, включая курсы и упражнения, привязанные к учебникам. Функция AI Tutor поддерживает решение задач по фото на девяти языках: китайском, английском, французском, индонезийском, русском, урду, испанском, турецком и филиппинском. Функция Tap to Ask работает на английском и русском языках. Среди других ИИ-возможностей заявлены AI Creation и AI Screen Recognition.

Планшет работает под управлением XOS 15 на базе Android 15 и оснащён процессором MediaTek Helio G80. Устройство также получило 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища eMMC 5.1 с возможностью расширения с помощью карты microSD.

Характеристики камер указаны не совсем однозначно. В одном месте говорится о 8-мегапиксельной основной камере, тогда как в другом упоминаются варианты 5 или 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и поддерживает видеосъёмку в альбомной ориентации.





Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Планшет оснащён модулем 4G LTE с физическим слотом для SIM-карты, что позволяет использовать его для звонков и мобильного интернета. Функция мультиустройственного взаимодействия даёт возможность обмениваться данными и дублировать экраны между смартфонами, планшетами и ноутбуками. Из других интерфейсов заявлены Wi-Fi 5, Bluetooth, 3,5-мм аудиоразъём и поддержка OTG.

Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в Индонезии стоит 2 394 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 148 долларам США. В социальных сетях сообщается, что планшет уже поступил в продажу, однако на официальном сайте Infinix он пока не появился и, вероятно, будет добавлен в ближайшее время.