Google готовит визуальное обновление Android Auto, заменив плоскую полосу прогресса в музыкальных плеерах на волнообразную в стиле Material 3 Expressive. Код новой функции обнаружен в последней сборке Android Auto, но пока не активирован. После запуска медиаприложения получат дизайн, схожий с интерфейсом смартфонов Pixel.

Согласно данным Android Authority, вместо текущей плоской линии полоса прогресса приобретёт заметную волновую форму. Дизайн станет более анимированным и игривым по сравнению с минималистичным видом нынешнего Android Auto.

На первый взгляд волнообразная полоса прогресса выглядит косметическим изменением, однако она вписывается в общую стратегию Google по модернизации Android Auto и приведению интерфейса в соответствие с дизайном Android на смартфонах.

Новая полоса выглядит толще и заметнее, что может упростить перемотку песни или подкаста, особенно когда рука не идеально устойчива в движущемся автомобиле. Меньшая требуемая точность означает меньше времени, проведённого с взглядом на экран во время вождения.