Жители крупных городов страны сообщают о масштабных неполадках в функционировании мессенджера: сервис перестал доставлять и принимать сообщения.

Больше всего жалоб на сбои в работе WhatsApp поступает из Московского региона и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечают, что приложение не может установить соединение. Вместо привычного интерфейса чатов на экране постоянно висит значок загрузки, а отправка и получение сообщений стали невозможны.

Текущие проблемы коррелируют с недавними заявлениями властей. В ноябре Роскомнадзор официально сообщил, что вводит ограничения в отношении WhatsApp. В ведомстве тогда подчеркнули, что продолжат применять ограничительные меры к этому мессенджеру. В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram.

Обновление: по информации источника РБК на телеком-рынке, с сегодняшнего дня WhatsApp в России замедлили на 70-80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.

Downdetector зафиксировал, что большинство претензий касаются некорректной работы оповещений, невозможности отправить сообщения, сбоя мобильного приложения, сайта. По данным платформы, жалобы приходят из всех регионов, в том числе из Хакасии (16%), Ярославской области (14%) и Мурманской области (12%).



