Компания Sharge готовится расширить линейку своих мощных зарядных аксессуаров, представив новый пауэрбанк на 300 Вт под названием Shargeek 300. Производитель уже начал тизерить устройство, показав полу-прозрачный дизайн и RGB-подсветку.

Ключевая особенность новинки отражена прямо в названии. Shargeek 300 способен выдавать суммарную мощность до 300 Вт через все порты. Этого достаточно для питания и зарядки устройств, которые обычно недоступны для пауэрбанков, включая игровые ноутбуки.

Для реализации такой мощности Sharge оснастила устройство DC-выходом наряду с привычными USB-портами. DC-порт может выдавать до 140 Вт самостоятельно, что делает его подходящим для широкого круга техники — от ноутбуков и игровых консолей до мониторов.

Помимо DC-выхода, Shargeek 300 оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A. Два USB-C поддерживают стандарт быстрой зарядки PD 3.1 и способны выдавать до 140 Вт каждый или до 280 Вт суммарно.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 24 000 мА·ч, что находится на верхней границе допустимого для провоза в ручной клади на самолётах во многих странах. Сам пауэрбанк поддерживает зарядку с входной мощностью до 140 Вт.





Как и в других продуктах серии Shargeek, дизайн играет важную роль. Корпус из алюминиевого сплава выполнен в серебристо-сером цвете, а одна из сторон частично прозрачна. За прозрачной панелью находится цветной дисплей, отображающий в реальном времени входную и выходную мощность, температуру и уровень заряда батареи. Также предусмотрена RGB-световая полоска для дополнительного визуального эффекта.

Shargeek 300 впервые был показан публике на CES 2025 и уже прошёл этап краудфандинговой кампании. Сейчас Sharge предлагает предварительную регистрацию, обещая подписчикам скидку в 20 процентов. При этом компания пока не раскрыла точную дату запуска, розничную цену и информацию о том, будет ли продукт полностью полагаться на краудфандинг при выходе на рынок.