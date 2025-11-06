Компания Harman International анонсировала выпуск новых беспроводных накладных наушников JBL Tune 730BT. Продажи стартуют 13 ноября 2025 года.

На фоне роста популярности потоковых сервисов музыка и видео становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, и многие пользователи выбирают наушники не только ради звука, но и как элемент стиля. JBL Tune 730BT соответствует этой тенденции — устройство выполнено в лёгком и складном корпусе весом около 218 граммов и будет доступно в трёх цветах: чёрном, белом и синем.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамическими драйверами, обеспечивающими фирменное звучание JBL Pure Bass с насыщенными басами и чёткими высокими частотами. Для звонков предусмотрены два направленных микрофона и модуль искусственного интеллекта для шумоподавления, улучшающий качество голоса. Модель поддерживает Bluetooth 6.0 и стандарт LE Audio с кодеком LC3, что обеспечивает более высокое качество звука и энергоэффективность.

Одним из ключевых преимуществ является длительное время работы — до 76 часов на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет получить около пяти часов воспроизведения всего за пять минут. Также наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам по Bluetooth.

JBL Tune 730BT совместимы с технологиями Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair и Google Find My Device. Управление звуком и настройка кнопок осуществляется через фирменное приложение JBL Headphones.



