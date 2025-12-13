Лучшие смартфоны 2025 года — это флагманы, складные модели и удачные «середняки» от Apple, Samsung, Google и OnePlus, которые вышли за последние 12 месяцев и показали наилучший баланс характеристик, автономности и пользовательского опыта.

Рынок смартфонов в 2025 году оказался необычайно насыщенным. Крупнейшие производители представили множество новых устройств, и далеко не каждое из них получилось безупречным. Некоторые модели разочаровали отдельными решениями или ценой. Тем не менее покупатели получили широкий выбор — от мощных устройств среднего класса до продвинутых складных смартфонов.

В этот список вошли лучшие смартфоны 2025 года, представленные за последние двенадцать месяцев. Каждый из них по-своему выделился и заслужил внимание.

OnePlus 15

OnePlus в последние годы стабильно выпускает флагманские смартфоны по конкурентным ценам. OnePlus 15 продолжает эту линию и ориентирован на тех, кто хочет выйти за рамки экосистем Apple, Google и Samsung, не жертвуя качеством и производительностью.

Смартфон выглядит достаточно нейтрально, без ярких дизайнерских экспериментов, но предлагает сильные характеристики. За 899 долларов пользователь получает три качественные тыльные камеры, крупный дисплей с частотой обновления 165 Гц и аккумулятор ёмкостью 7300 мА·ч. Батарея обеспечивает исключительно длительное время работы, а сам OnePlus 15 уверенно конкурирует с другими флагманами 2025 года.





Samsung Galaxy Z Fold 7

Одной из ключевых проблем складных смартфонов формата «книга» долгое время оставалась толщина в сложенном виде. Большинство таких устройств ощущались громоздкими и не слишком удобными при использовании внешнего экрана.

Samsung Galaxy Z Fold 7 решает эту проблему радикально. Компания сделала устройство чрезвычайно тонким, и в сложенном состоянии оно ощущается как обычный смартфон. Дизайн Fold 7 — один из самых впечатляющих среди всех моделей 2025 года. Этот аппарат стал настоящим прорывом и, по впечатлениям редакции, является лучшим складным смартфоном, который доводилось использовать.

Motorola Razr Ultra

Основное внимание поклонников складных смартфонов в 2025 году было приковано к Samsung Galaxy Z Flip 7, однако премиальный Motorola Razr Ultra оказался не менее интересным вариантом.

Razr Ultra демонстрирует выдающуюся автономность и проработал более 24 часов в тестах. Смартфон оснащается накопителем объёмом 512 ГБ уже в базовой версии и использует процессор Snapdragon, в отличие от конкурента от Samsung. В итоге Razr Ultra воспринимается как полноценный флагман. Ранние версии Razr имели ряд проблем, но модель 2025 года избавилась от них и стала убедительным аргументом в пользу того, что складные смартфоны готовы к массовому рынку.

Google Pixel 10 Pro

Линейка Pixel традиционно считается эталоном «чистого» Android. Google первым внедряет в эти смартфоны новые функции операционной системы и активно развивает вычислительную фотографию.

Pixel 10 Pro в 2025 году не стал революционным обновлением, но сохранил сильные стороны серии. Смартфон делает отличные дневные снимки, а новые ИИ-функции, включая Daily Hub, могут быть полезны в повседневной работе. Существенных изменений в дизайне и концепции немного, но Pixel 10 Pro и не нуждался в кардинальных доработках.

iPhone 16e

На протяжении многих лет роль доступного iPhone выполняла линейка iPhone SE. Эти модели ценили за компактность и физическую кнопку «Домой», однако Apple выпускала их нерегулярно и в итоге отказалась от серии.

iPhone 16e стал новой попыткой Apple закрепиться в сегменте условно доступных смартфонов. При стартовой цене 599 долларов устройство нельзя назвать дешёвым, но за эти деньги покупатель получает чип A18, высокую производительность, отличную автономность и полный набор функций Apple Intelligence. Ожидается, что серия iPhone e станет ежегодной.

Google Pixel 9a

Серия Pixel A уже много лет остаётся бюджетным ориентиром Google. Pixel 9a продолжает эту традицию и предлагает сбалансированный набор характеристик за 499 долларов.

Несмотря на довольно сдержанный редизайн, смартфон почти не уступает обычному Pixel 9. Все ключевые ИИ-функции на месте, камеры показывают достойный результат, аккумулятор работает долго, а корпус доступен в розовом цвете. Новых возможностей немного, но минимальные компромиссы по сравнению с более дорогой моделью делают Pixel 9a удачным выбором.

iPhone 17 Pro Max

Список лучших смартфонов 2025 года невозможно представить без флагманского iPhone. iPhone 17 Pro Max стал одним из самых мощных устройств года.

Смартфон доступен с накопителем объёмом до 2 ТБ, оснащается одними из лучших камер на рынке и не вызывает вопросов к производительности. В тестах видеовоспроизведения устройство показало до 39 часов автономной работы. Цена остаётся высокой, но для тех, кто готов инвестировать в топовый смартфон, iPhone 17 Pro Max полностью оправдывает ожидания.