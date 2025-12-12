Asus представила тизер нового ноутбука с двухэкранным дизайном. Серия Zenbook Duo получит модель 2026 года, которая предложит сразу несколько улучшений и может стать более привлекательным вариантом для тех, кому нужен ноутбук с расширенной рабочей областью экрана.

Последним устройством в линейке был Zenbook Duo OLED. Теперь компания готовит полноценный «сиквел», и судя по опубликованному ролику в X, новинка получит заметные обновления. В тизере показывают усиленную петлю, соединяющую два дисплея. Размер экранов, по всей видимости, останется около 14 дюймов, но рамки могут стать тоньше.

В новой модели Zenbook Duo 2026 Asus переходит на двухсекционную батарею, что обещает улучшить общее время автономной работы. Напомним, что предыдущая версия была оснащена аккумулятором на 75 Вт·ч. Прошлогодний Zenbook Duo работал на Intel Arrow Lake с чипом Intel Core Ultra 9 285H.

Вероятно, в обновлении появится новое поколение процессоров Panther Lake, дебют которого ожидается в начале следующего года. Видеотизер также подтверждает, что официальная презентация Zenbook Duo 2026 состоится на CES 2026, 6 января.

Это всё, что известно на данный момент, но в ближайшее время ожидаются новые подробности.



