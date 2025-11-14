Samsung расширила линейку Galaxy Book 5 новым устройством, которое выделяется на фоне стандартных, Pro- и 360-версий. Новинка получила название Galaxy Book 5 Edge 5G и стала единственной моделью серии с поддержкой мобильного интернета через SIM-карту.

Galaxy Book 5 Edge 5G оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем Full HD с антибликовым покрытием, обеспечивающим комфортное использование при длительной работе. Ноутбук весит около 1,66 кг и имеет тонкий корпус толщиной 15,5 мм, что делает его достаточно портативным для своего размера. За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon X (X1-26-100) с графикой Adreno. Модель комплектуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем eUFS объёмом 512 ГБ, обеспечивая хороший запас производительности для многозадачности, рабочих задач и развлечений.

Ноутбук получил аккумулятор ёмкостью 61,2 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки через комплектный адаптер USB-C на 65 Вт. Набор интерфейсов включает поддержку 5G Sub6 через слот для SIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 с выводом 4K 60 Гц, слот microSD и комбинированный разъём для наушников и микрофона.

В Великобритании Galaxy Book 5 Edge 5G оценён в 949 фунтов. Новинка доступна только в цвете Sapphire Blue и пока представлена в единственной конфигурации с накопителем 512 ГБ. Samsung пока не объявила, появится ли модель на других рынках.



