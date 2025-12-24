Новый процессор Samsung Exynos 2600, который установят в базовые модели Galaxy S26 и S26+, использует отдельный модем вместо встроенного, что может сказаться на автономности устройств.

Грядущая линейка Samsung Galaxy S26 вновь столкнётся с разделением по чипсетам, и одна из деталей версии с Exynos уже вызывает опасения. Модели Galaxy S26 и S26+ планируется оснастить новым процессором Exynos 2600, по крайней мере для рынка Южной Кореи. Это первый смартфонный чип Samsung, произведённый по 2-нанометровому техпроцессу, однако, по данным инсайдеров, он идёт в паре с внешним модемом связи.

Решение с отдельным модемом

Инсайдер Эренкан Йылмаз сообщил, что Exynos 2600 не имеет интегрированного сотового модема. Вместо этого процессор полагается на отдельный модуль, предположительно Exynos 5410. Представитель Samsung Semiconductor подтвердил изданию Android Authority, что чип на базе 2-нанометрового техпроцесса действительно использует внешний модем.

Большинство современных мобильных процессоров, включая Exynos 2400 и Exynos 2500, оснащены встроенными модемами. Размещение модема на одном кристалле с основными компонентами сокращает путь передачи данных и помогает ограничить энергопотребление и нагрев, особенно при активном использовании мобильного интернета.

Влияние на автономность

Внешние модемы обычно менее эффективны с точки зрения энергопотребления. Похожий подход применялся в Qualcomm Snapdragon 865 в 2020 году, и тот чип часто критиковали за повышенный расход батареи при работе с сетями связи. Если аналогичная ситуация повторится, модели Galaxy S26 на базе Exynos могут демонстрировать чуть более быстрый разряд аккумулятора при использовании мобильного интернета, звонков или функции точки доступа. Пока неясно, будет ли внешнее решение вести себя иначе по сравнению с интегрированным вариантом в версиях со Snapdragon, особенно в условиях слабого сигнала.





Причины архитектурного выбора

Процессор Exynos 2600 создан на новом 2-нанометровом техпроцессе Samsung, и отказ от интегрированного модема рассматривается как потенциальная мера экономии. Как отмечает издание Android Authority, внешняя компоновка может помочь компании справиться с выходом годных кристаллов и освободить место для других компонентов на основном чипе.

Samsung не раскрыла подробностей о влиянии этой конфигурации на реальную автономность устройств. Ответ на этот вопрос появится только после выхода версий Galaxy S26 с Exynos на рынок в начале следующего года. На данный момент варианты со Snapdragon могут оставаться более надёжным выбором для пользователей, которые ценят эффективность работы с сетями связи. Как обычно, окончательные выводы будут зависеть от реализации, а не только от спецификаций.