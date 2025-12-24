Компания Samsung готовит к выходу обновлённые среднебюджетные смартфоны Galaxy A37 и Galaxy A57 с модернизированными камерами: первая модель получит сенсор большего размера, а вторая — фронтальную камеру повышенного разрешения.

Южнокорейский производитель представит новые среднебюджетные устройства в начале следующего года, через несколько недель после анонса линейки Galaxy S26. Помимо более современных процессоров, смартфоны Galaxy A37 и Galaxy A57 получат усовершенствованную фотосистему и свежую версию оболочки с дополнительными возможностями.

Характеристики камер Galaxy A37

Основная камера модели Galaxy A37 будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре увеличенного размера — 1/1,56 дюйма против 1/1,96 дюйма у предшественника Galaxy A36. Модуль получит оптическую стабилизацию изображения. В качестве датчика может использоваться Sony IMX906 или Samsung ISOCELL S5KGNJ. Сверхширокоугольный модуль сохранит разрешение 8 Мп на базе матрицы GalaxyCore GC08A3 размером 1/4 дюйма, а макрокамера останется на уровне 5 Мп с сенсором GalaxyCore GC05A3. Фронтальная камера получит 12-мегапиксельный датчик GalaxyCore GC12A2.

Камеры Galaxy A57

Смартфон Galaxy A57 сохранит основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и матрицей размером 1/1,56 дюйма (Sony IMX906 или Samsung ISOCELL S5KGNJ), идентичный решению в Galaxy A56. Главное обновление коснётся сверхширокоугольного модуля: его разрешение вырастет с 12 до 13 Мп благодаря использованию сенсора Samsung ISOCELL S5K3L6 формата 1/3 дюйма. Макросъёмку обеспечит 5-мегапиксельная камера GalaxyCore GC05A3, а за селфи отвечает 12-мегапиксельный модуль ISOCELL S5K3LC. Телеобъектив с оптическим зумом в конфигурацию не вошёл.

Возможности видеосъёмки

Обе модели, вероятно, смогут записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду на основную заднюю и фронтальную камеры. Galaxy A57 получит дополнительную возможность съёмки 4K 30fps на сверхширокоугольный модуль. Устройства унаследуют поддержку технологии Super HDR, основанной на формате Google Ultra HDR, для захвата фотографий и видео с расширенным динамическим диапазоном.



