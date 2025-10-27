Компания Asus представила игровой монитор с OLED-экраном, ROG Super Kill 27 Pro, способный достигать частоты обновления 720 Гц. Однако, чтобы достичь такой высокой скорости для киберспортивных задач, пользователю придется немного пожертвовать детализацией картинки.

ROG Super Kill 27 Pro оборудован 26,5-дюймовым OLED-дисплеем LG Tandem четвертого поколения с временем отклика 0,02 мс (GtG). В стандартном режиме монитор функционирует с разрешением 1440p и частотой 540 Гц, но при необходимости можно активировать режим 720p с частотой 720 Гц.

Монитор поддерживает технологию True Black HDR 500 и комплекс решений OLED Care, предназначенных для предотвращения выгорания экрана. Для соединения с компьютером предусмотрен DisplayPort 2.1a UHBR20 (с пропускной способностью до 80 Гбит/с) и два порта HDMI 2.1, а для подключения дополнительных устройств — два разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A.

В Китае продажи монитора начнутся 1 ноября по цене 1 193 доллара (96 600 руб.). На международном рынке устройство появится под названием PG27AQWP-W, но точная дата выхода и стоимость за пределами Китая пока не разглашаются.