Mozilla работает над новым инструментом для Firefox под названием AI Window. Это будет отдельная область внутри браузера, где пользователи смогут по желанию общаться с ИИ-ассистентом и получать помощь во время просмотра сайтов. Главная цель проекта — дать пользователям полный контроль над тем, когда и как они хотят взаимодействовать с искусственным интеллектом.

AI Window станет дополнительным вариантом наряду с обычным окном Firefox и приватным окном, которое по-прежнему обеспечит повышенную конфиденциальность. Новая функция пока находится в разработке, и желающие могут оставить заявку в блоге Mozilla, чтобы получить ранний доступ и поделиться отзывами.

Встроенные ИИ-инструменты в браузерах — один из главных трендов в индустрии. Практически каждый разработчик браузеров и ИИ-платформ участвует в гонке за создание наиболее продвинутой интеграции. Mozilla не остаётся в стороне: ранее компания уже представила инструмент для iOS-версии Firefox, позволяющий встряхнуть смартфон и получить ИИ-краткое содержание просматриваемой веб-страницы.