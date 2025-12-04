Apacer запустила новую линейку портативных накопителей Eco, ориентированную на пользователей, заботящихся об экологии. В серии представлены USB-флешка AH270 Eco и внешний жёсткий диск AC236 Eco. Обе новинки выполнены в корпусах из 100% переработанного пластика (PCR). Одновременно компания представила портативный SSD AS714, рассчитанный на мобильное использование.

В Apacer отмечают, что запуск линейки Eco соответствует глобальным целям устойчивого развития. По данным отчёта ОЭСР за 2022 год, в мире ежегодно образуется около 353 млн тонн пластиковых отходов, при этом почти 40% приходится на упаковку. В компании заявили, что серия Eco помогает уменьшить нагрузку на окружающую среду, давая использованному пластику вторую жизнь.

AH270 Eco поддерживает USB 3.2 Gen 1 и оснащён разъёмом USB-C, что обеспечивает широкую совместимость с ноутбуками, планшетами и смартфонами. Флешка предлагается в вариантах на 64 ГБ и 128 ГБ, а её вес составляет всего 5,8 г. Также предусмотрено отверстие для ремешка. Устройство работает с Windows, macOS и Linux и имеет пятилетнюю ограниченную гарантию.

AC236 Eco — внешний HDD на 1 ТБ или 2 ТБ, построенный на базе 2,5-дюймового SATA-накопителя. Он поддерживает USB 3.2 Gen 1 со скоростью передачи до 5 Гбит/с. Толщина корпуса — 10,8 мм, вес — 139,5 г, что примерно на 14% меньше, чем у большинства аналогичных устройств. По данным Apacer, диск выдержал более 10 000 подключений и отключений, оснащён системой интеллектуального энергосбережения и автоматически переходит в режим экономии энергии после 10 минут бездействия. Гарантия — 3 года.

Вместе с Eco-линейкой представлен портативный SSD AS714, ориентированный на мобильную съёмку и высокую скорость передачи данных. Он поддерживает USB 3.2 Gen 2 со скоростью чтения/записи до 1000 МБ/с, совместим со смартфонами на Android с USB-C, а также с iPhone 15 и новее, поддерживает прямую запись видео в формате ProRes. В комплект входит силиконовый чехол с креплением для ремешка, а также защита по стандарту IP65 от пыли и воды. SSD выдерживает падение с высоты 1,22 м и доступен в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.



