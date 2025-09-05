Компания Teamgroup выпустила первый в мире внешний твердотельный накопитель с возможностью точного определения местоположения — T-Create Expert P34F. Новинка поддерживает привязку к устройствам Apple, работает с приложением «Поиск» и оснащена встроенным динамиком для поиска по звуку.
Первый внешний SSD с функцией поиска
T-Create Expert P34F позволяет отслеживать своё местоположение без дополнительных аксессуаров. Благодаря прямой интеграции с экосистемой Apple пользователь может:
- определять местоположение накопителя через приложение «Поиск»;
- находить устройство по звуковому сигналу встроенного динамика;
- снизить риск потери данных и повысить безопасность использования.
Корпус выполнен из 73% цинкового сплава, что обеспечивает прочность и износостойкость. Габариты устройства меньше кредитной карты, а вес — всего 70 г.
Дизайн и характеристики
Устройство сочетает технологичность и практичность: металлический корпус выглядит элегантно, а удобное крепёжное отверстие облегчает переноску.
Основные параметры:
- интерфейс: USB 3.2 Gen2x1;
- разъём: Type-C;
- совместимость: Windows, macOS и Thunderbolt;
- вес: 70 г;
- материал корпуса: 73% цинковый сплав.
Надёжность и устойчивое развитие
T-Create Expert P34F поставляется с трёхлетней гарантией и проходит строгий многоэтапный контроль качества. Упаковка выполнена из переработанного картона с сертификатом FSC, что отражает стремление Teamgroup сократить электронные отходы и снизить воздействие на окружающую среду.