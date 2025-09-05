Компания Teamgroup выпустила первый в мире внешний твердотельный накопитель с возможностью точного определения местоположения — T-Create Expert P34F. Новинка поддерживает привязку к устройствам Apple, работает с приложением «Поиск» и оснащена встроенным динамиком для поиска по звуку.

Первый внешний SSD с функцией поиска

T-Create Expert P34F позволяет отслеживать своё местоположение без дополнительных аксессуаров. Благодаря прямой интеграции с экосистемой Apple пользователь может:





определять местоположение накопителя через приложение «Поиск»;

находить устройство по звуковому сигналу встроенного динамика;

снизить риск потери данных и повысить безопасность использования.

Корпус выполнен из 73% цинкового сплава, что обеспечивает прочность и износостойкость. Габариты устройства меньше кредитной карты, а вес — всего 70 г.

Дизайн и характеристики

Устройство сочетает технологичность и практичность: металлический корпус выглядит элегантно, а удобное крепёжное отверстие облегчает переноску.





Основные параметры:

интерфейс: USB 3.2 Gen2x1;

разъём: Type-C;

совместимость: Windows, macOS и Thunderbolt;

вес: 70 г;

материал корпуса: 73% цинковый сплав.

Надёжность и устойчивое развитие

T-Create Expert P34F поставляется с трёхлетней гарантией и проходит строгий многоэтапный контроль качества. Упаковка выполнена из переработанного картона с сертификатом FSC, что отражает стремление Teamgroup сократить электронные отходы и снизить воздействие на окружающую среду.



