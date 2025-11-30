Компания Samsung анонсировала новую модель портативного твердотельного накопителя T7 Resurrected — обновлённую версию популярного SSD, созданную с учётом принципов устойчивого развития. Новый накопитель сохраняет высокие показатели скорости, присущие предыдущей модели, при этом отличается более экологичным дизайном.

Корпус устройства изготовлен из 100% переработанного алюминия, который был получен из отходов производства устройств Samsung Galaxy. Компания полностью отказалась от окраски корпуса, придавая ему естественный алюминиевый оттенок без использования химических веществ, что помогает снизить экологический след. Упаковка нового продукта также выполнена из переработанной бумаги и защищена сертификацией ASA соевыми чернилами.

Благодаря этим инициативам устройство получило престижную премию CES Innovation Award 2026 в категории «Устойчивое развитие и энергосбережение».

Технические характеристики остались без изменений: скорость последовательного чтения достигает 1050 МБ/с, а записи — 1000 МБ/с по стандарту USB 3.2 Gen 2. SSD доступен в объёмах 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, а его размеры составляют 85 х 57 х 8 мм при весе всего 72 грамма, что делает его очень удобным для мобильных пользователей.

Новинка характеризуется высокой прочностью: она способна выдержать падение с высоты до двух метров, а также обладает устойчивостью к ударам и вибрациям. Устройство работает в диапазоне температур от 0°C до 60°C и выдерживает экстремальные условия влажности и вибраций.





Безопасность данных обеспечивается поддержкой аппаратного шифрования AES 256-бит, а управление осуществляется через программное обеспечение Samsung Magician. Устройство сертифицировано по множеству международных стандартов и гарантирует стабильную работу в разных операционных системах — Windows, macOS и Android.

Стоимость составит около 120 долларов за 1 ТБ, 206 долларов за 2 ТБ и 379 долларов — за 4 ТБ. Глобальная продажа начнется 30 ноября 2025 года.