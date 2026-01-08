Компания Garmin начала новый год не с выпуска нового устройства, а с обновления уже существующей модели. Производитель незаметно расширил линейку смарт-часов Venu X1, представив третью цветовую версию под названием «Soft Gold with Titanium Caseback». В комплекте с часами поставляется нейлоновый ремешок в оттенке French Grey, подобранный в тон корпусу.

С функциональной точки зрения новинка полностью повторяет ранее выпущенные версии Venu X1 в чёрном и зелёном цветах, которые дебютировали в июне 2025 года. Корпус часов имеет толщину 7,9 мм, автономность достигает 8 дней, заявлена водозащита на уровне 5 ATM, а также встроенный фонарик.

Как и прежде, часы оснащены 2-дюймовым AMOLED-дисплеем. Благодаря компактной конструкции вес устройства составляет всего 40 граммов, включая фирменный ремешок Garmin.

Версия Soft Gold поступила в продажу по цене 700 долларов.