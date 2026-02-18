Компания Garmin, наиболее известная своими умными часами, напомнила о своих корнях в сегменте навигационных устройств и представила новую модель Zumo XT3. Хотя навигатор при необходимости можно использовать и в автомобиле, он изначально разработан для мотоциклов. Устройство соответствует стандартам защиты IPX7 и MIL-STD-810, а также устойчиво к вибрациям, которые неизбежны при езде на мотоцикле. Кроме того, навигатор получил ряд дополнительных функций, ориентированных именно на мотоциклистов.

В частности, Zumo XT3 умеет отображать угол наклона мотоцикла, показывая, насколько сильно райдер закладывает байк в поворотах. Поддерживаются и групповые поездки: пользователь может видеть на экране навигатора местоположение других участников заезда. Для этого требуется либо опосредованное сотовое подключение, либо совместимые аксессуары, позволяющие отслеживать участников без мобильной сети. Устройство также ориентировано на любителей трек-дней и гонок — при активации пакета Garmin Performance Package навигатор отображает время прохождения различных дистанций, разгон до 100 км/ч и времена кругов.

Планирование маршрутов возможно как непосредственно на самом устройстве, так и через фирменное мобильное приложение. В приложении также можно искать и прокладывать новые маршруты, что упрощает поиск живописных дорог и интересных направлений для поездок.

Garmin Zumo XT3 доступен в двух версиях: за 499 долларов предлагается модель с экраном диагональю 4,7 дюйма, а вариант с 6-дюймовым дисплеем оценён в 599 долларов. Оба устройства оснащены TFT-сенсорными экранами, которые хорошо читаются даже при ярком солнечном свете. Заказы на новые навигационные системы Garmin начнут приниматься с 20 февраля.