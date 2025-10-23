Специалисты МТС представили актуальную статистику по продажам смарт-часов в России за период с начала января по конец сентября 2025 года. Согласно данным фирмы, рынок носимых гаджетов демонстрирует устойчивый подъем, а главными игроками на нем являются девайсы от китайских производителей.

За девять месяцев 2025 года в России было реализовано 3,9 миллиона интеллектуальных часов на общую сумму 30,9 миллиарда рублей. Средняя стоимость одного гаджета составила 7,9 тысячи рублей, при этом наибольшим спросом пользовался ценовой сегмент от 2 до 5 тысяч рублей — он занял 39% от общего объема продаж. Наиболее популярными моделями стали Xiaomi Watch 5 Active (5,5% от всех проданных устройств), Huawei Watch Fit 3 (4,1%) и Redmi Watch 5 Lite (3%). Также в первую пятерку вошли Apple Watch SE (2022) и Huawei Watch GT 5.

Состав лидеров в сравнении с предыдущим годом практически не изменился: китайские марки продолжают лидировать по количеству проданных устройств. В финансовом выражении Huawei впервые сравнялась с Apple — обе компании заняли по 26% от рынка.

Топ-5 брендов по объему продаж (январь — сентябрь 2025):

Малоизвестные китайские бренды — 41%;

Huawei — 17%;

Xiaomi — 12%;

Apple — 6%;

Samsung — 5%.

Топ-5 брендов по объему продаж в денежном эквиваленте:





Apple и Huawei — по 26%;

Samsung — 12%;

Малоизвестные китайские бренды — 10%;

Xiaomi — 8%;

Garmin — 5%.

Как отметил коммерческий директор сети розничной торговли МТС Алексей Помозов, в настоящий момент умные часы занимают приблизительно 80% российского сегмента носимой электроники. Ключевые факторы, влияющие на рост — интеграция с экосистемами смартфонов, внедрение сервисов для бесконтактной оплаты и расширенные возможности для контроля за состоянием здоровья.