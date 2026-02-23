Регулятор Ofcom наложил штраф в £1.35м на компанию 8579 LLC за то, что на её сайтах не были внедрены «highly effective» методы проверки возраста для пользователей из Великобритании. Это крупнейшее взыскание, вынесенное по правилам Online Safety Act; к сумме также добавлен штраф в £50 000 за игнорирование запросов регулятора.

За что оштрафовали 8579 LLC

Ofcom установил, что на большинстве сайтов 8579 LLC не было «highly effective» проверок возраста в период с 25 июля по как минимум 19 ноября 2025 года — то есть с момента вступления в силу соответствующих требований в июле 2025 года. Наблюдение и проверка начались «в течение нескольких дней» после вступления правил в силу.

«Нам было ясно, что сайты для взрослых должны внедрить надёжные проверки возраста, чтобы защитить детей в Великобритании от просмотра порно. Те, кто этого не сделает — или проигнорирует юридически обязательные запросы от нас — должны ожидать штрафов.» Dzhordzh Lasti, директор по исполнению, Ofcom

Какие штрафы и требования

£1.35м — основной штраф, самый крупный, наложенный Ofcom по Online Safety Act на сегодняшний момент;

£50 000 — отдельный штраф за непредоставление информации по запросам регулятора;

Если на последнем сайте компании не будут внедрены «robust methods» проверки возраста до 17:00 GMT в понедельник, грозит дополнительный штраф в £1 000 в день;

Компания обязана предоставить Ofcom полный список всех управляемых сайтов; за непредоставление списка — угроза штрафа £250 в день.

Online Safety Act и проверки возраста

Online Safety Act вводит для онлайн‑платформ обязанности по защите детей: среди прочего, платформы обязаны не допускать пользователей младше 18 лет к контенту сексуального характера и применять к этому «Children’s Codes». Ofcom уже запустил проверки многих сайтов для взрослых и ранее выносил решения, в том числе штрафы.

«Закон не достиг своей цели по защите несовершеннолетних. Он также перенаправил трафик в более тёмные, нерегулируемые уголки интернета.» Aylo, материнская компания Pornhub

Чего ждать дальше

Ofcom установил прецедент — регулятор готов быстро переходить от проверок к взысканиям и ужесточать условия исполнения. Для крупных игроков это означает выбор: инвестировать в надёжные механизмы верификации, рискуя критикой за приватность и удобство, или платить растущие штрафы и терять доступ к рынку Великобритании. Одновременно аргументы о перераспределении трафика в нерегулируемые зоны останутся темой дискуссии между отраслью и регулятором.