Компания Lexar выпустила в Китае новый портативный твердотельный накопитель TouchLock (SL280). Версия на 512 ГБ стоит 499 юаней (около 70 долларов), а вариант на 1 ТБ — 899 юаней (примерно 126 долларов). Цены и дата выхода модели с объёмом 2 ТБ пока не объявлены.

Новый SSD оснащён системой двойного шифрования, которая включает встроенный NFC-чип и аппаратное шифрование AES. Каждый накопитель имеет уникальный идентификатор и может быть разблокирован только зарегистрированным смартфоном. Для доступа достаточно поднести поддерживающий NFC телефон к накопителю. После отключения устройства диск блокируется автоматически, предотвращая несанкционированный доступ.

TouchLock использует собственный контроллер Lexar и память TLC NAND. Скорость последовательного чтения достигает 450 МБ/с, а записи — до 420 МБ/с. Интерфейс — USB 3.2 Gen 1, с поддержкой операционных систем Windows, macOS, Linux, Android и iOS. В комплект входят кабели USB-C-USB-C и USB-C-USB-A для удобного подключения к различным устройствам.

Фирменное приложение Lexar App отвечает за разблокировку через NFC и позволяет выполнять автоматическое резервное копирование фотографий со смартфона. При первой настройке пользователь должен задать пароль, после чего доступ к накопителю осуществляется без его повторного ввода. На данный момент приложение не поддерживает HarmonyOS Next.

Корпус TouchLock отличается компактными размерами — 85,6 × 53 × 7 мм и весом 40 граммов. Устройство оснащено магнитным кольцом MagSafe, что позволяет прикреплять его к задней панели iPhone во время передачи данных. SSD выдерживает падения с высоты до 2 метров и рассчитан на работу при температуре от 0 до 50 градусов Цельсия.





На накопитель распространяется ограниченная трёхлетняя гарантия.