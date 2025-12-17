Помимо смартфона и планшета, OnePlus также показала новые умные часы. Несмотря на приставку Lite в названии, OnePlus Watch Lite получились весьма премиальными. Часы выполнены из нержавеющей стали 316L и имеют корпус толщиной всего 8,9 мм. Это тоньше, чем у большинства умных часов на рынке, что делает Watch Lite самой тонкой моделью OnePlus на сегодняшний день. Устройство доступно в расцветках Silver Steel и Black Steel, обе версии комплектуются ремешками из фторэластомера.

Часы оснащены 1,46-дюймовым OLED-дисплеем, который в спортивном режиме может достигать яркости до 3000 нит. Для занятий водными видами спорта предусмотрена функция Aqua Touch — экран корректно распознаёт касания даже мокрыми пальцами.

OnePlus Watch Lite не работают на Wear OS и используют собственную операционную систему. У этого решения есть свои ограничения, но главный плюс очевиден — автономность. Часы способны проработать до 10 дней без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет получить до 24 часов работы всего за 10 минут. Модель совместима как с Android, так и с iOS, а функция двойного подключения позволяет одновременно связывать часы с двумя Android-устройствами.

В плане спорта и фитнеса Watch Lite поддерживают более 100 режимов тренировок, из которых 12 относятся к категории «профессиональных». Среди них — бег, теннис, прыжки со скакалкой и бадминтон. В режиме бадминтона часы анализируют скорость взмаха, распределение ударов и типы движений.

Режим бега использует точный двухдиапазонный GPS (L1/L5) и получил новую функцию определения лактатного порога. Во время тренировок в зале часы могут транслировать данные о частоте сердечных сокращений на совместимое спортивное оборудование.





Также реализованы расширенные функции мониторинга здоровья. В их числе — 60-секундный обзор самочувствия, продвинутый анализ сна с учётом уровня кислорода в крови, дыхания и пульса, а также измерение температуры кожи. Для сердца доступны показатели текущего и среднего пульса, пульса в покое и SpO₂.

Предзаказы на OnePlus Watch Lite стартовали сегодня, а в продажу часы поступят 24 декабря. Рекомендованная цена составляет £180 / €180, зарядная база продаётся отдельно за £30.