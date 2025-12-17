The Elder Scrolls VI была анонсирована на E3 2018 коротким тизерным роликом, который подтвердил, что игра находится на стадии предпроизводства в Bethesda Game Studios. С тех пор проект практически не появлялся в публичном поле.

Однако в рамках готовящегося ретроспективного материала о серии Fallout несколько ведущих разработчиков поделились кратким обновлением о состоянии The Elder Scrolls VI. В интервью Game Informer Тодд Ховард признал, что студия хотела бы двигаться быстрее, но при этом не готова жертвовать качеством.

По его словам, разработка продвигается очень хорошо, и большая часть команды сейчас занята именно шестой частью The Elder Scrolls. При этом Говард подчеркнул, что в Bethesda привыкли к параллельной работе над несколькими проектами и длительным этапам предпроизводства, которые позволяют заранее быть уверенными в выбранных решениях. Он отметил, что всем хотелось бы ускорить процесс, но студия считает важным сделать всё правильно.

Руководитель студии Анджела Браудер в том же материале с иронией заметила, что, как любит напоминать интернет, прошло уже немало времени. Она добавила, что индустрия, технологии и «железо» шагнули далеко вперёд со времён предыдущей игры серии, и именно это вызывает у неё искренний энтузиазм. По её словам, возможности современных движков, рендеринга и платформ настолько расширились, что масштаб потенциальных идей кажется безумным.

Браудер призналась, что иногда, глядя на текущие технологии, она понимает: разработчик времён Skyrim даже не мог представить себе подобный уровень. Для неё участие в таком проекте — это особое чувство, и она надеется, что фанаты, особенно те, кто много лет следит за играми Bethesda, смогут по-настоящему оценить, как далеко продвинулась индустрия. В качестве примера она привела сравнение оригинального Oblivion и его обновлённой версии, где разница видна сразу. По её словам, The Elder Scrolls VI — это практически бесконечный набор возможностей, который вдохновляет как разработчика и как человека, наблюдающего за эволюцией игровой индустрии. В завершение она в шутку добавила, что игра получится «очень крутой».





Параллельно с The Elder Scrolls VI Bethesda работает и над другими проектами. Ранее Тодд Говард рассказывал, что в данный момент сотни сотрудников заняты серией Fallout, включая поддержку Fallout 76 и другие направления.