По заявлению издателя Bethesda, игра Doom: The Dark Ages стала самым крупным релизом студии id Software. С момента выхода 15 мая в неё уже сыграли более 3 миллионов игроков, что делает этот запуск рекордным для легендарного разработчика.

Как сообщает официальный аккаунт Bethesda в X (ранее Twitter), новинка достигла отметки в 3 миллиона игроков в семь раз быстрее, чем Doom Eternal. Хотя ранее аналитики Superdata утверждали, что Eternal набрала столько же за 10 дней, те данные были лишь оценками, а не официальной статистикой от издателя.

Новый Doom — это полностью одиночная игра без мультиплеера, с акцентом на сюжет, который разработчики называют лучшим в серии. События игры происходят между Doom 64 и перезапуском Doom 2016 года.

По данным SteamDB, пиковый онлайн в Steam составил 31 470 игроков, что значительно ниже показателя Doom Eternal (104 891). Однако стоит учитывать, что Doom Eternal не была доступна через Game Pass при запуске, тогда как Doom: The Dark Ages вышла сразу в подписке PC Game Pass, что могло снизить продажи в Steam и повлиять на статистику.