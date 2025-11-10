The Elder Scrolls 6 была официально анонсирована ещё на выставке E3 2018 коротким тизером, подтвердившим начало предпродакшена в Bethesda Game Studios. С тех пор о проекте практически ничего не сообщалось, и теперь глава студии Тодд Говард вновь напомнил, что ждать игру в ближайшее время не стоит.

В интервью изданию GQ Говард заявил, что разработка всё ещё далека от завершения: «Я проповедую терпение. Не хочу, чтобы фанаты волновались». Он также отметил, что не любит объявлять дату выхода задолго до релиза: «Мне нравится просто анонсировать игру и вскоре после этого выпускать её. В идеале — и я не говорю, что так и будет — проект просто однажды появится без предупреждения».

На вопрос, хотел бы он выпустить The Elder Scrolls 6 внезапно, как это недавно произошло с Oblivion Remastered, Говард ответил: «Можно сказать, это была пробная версия. И она сработала отлично».

Также руководитель Bethesda рассказал, что сейчас сотни сотрудников студии заняты проектами по вселенной Fallout, включая Fallout 76 и другие инициативы. По данным издания VGC, одной из таких разработок является ремастер Fallout 3, выполненный в духе недавнего The Elder Scrolls: Oblivion Remastered. Кроме того, в начале недели вышло юбилейное издание Fallout 4 со всеми дополнениями.

Говард неоднократно подчёркивал, что The Elder Scrolls 6 станет следующим полностью новым релизом студии, а за ним последует Fallout 5.





Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что анонсировал игру слишком рано, Говард признался: «Я часто задаю себе этот вопрос. Наверное, я бы сделал это менее официально».

Говоря о целях проекта, он добавил: «Мне сложно ответить, но я скажу одно — мы хотим, чтобы игра стала воплощением идеального симулятора фэнтезийного мира. И у нас есть разные пути, как достичь этого, учитывая время, которое прошло».