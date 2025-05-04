ASUS Republic of Gamers (ROG) объединилась с Bethesda и id Software для выпуска специальной версии видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5080, посвящённой грядущей игре DOOM: The Dark Ages. Устройство представлено в честь 30-летия выпуска видеокарт ASUS и будет доступно исключительно в магазине Bethesda Gear Store.

Видеокарта оформлена в стиле культового героя DOOM Slayer: зелёно-золотая цветовая гамма, тематический арт на задней панели и вентиляторы, стилизованные под оружие Shield Saw. В оформлении также присутствуют скрытые отсылки к игре, а крепёжная рамка и радиатор украшены золотыми вставками.

Покупатели получат не только саму видеокарту, но и набор эксклюзивного контента:

внутриигровой скин Doom Slayer Legionary,

футболку,

коврик для мыши,

жёлтую ключ-карту,

возможность дополнительно приобрести DOOM: The Dark Ages Premium Edition в комплекте.

ROG Astral RTX 5080 построена на базе архитектуры NVIDIA Blackwell и использует технологии DLSS 4 с Multi Frame Generation. Видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и работает на частоте до 2790 МГц в режиме OC и до 2760 МГц в стандартном режиме.

За охлаждение отвечают четыре вентилятора Axial-tech, обеспечивающие на 20% больше воздушного потока и давления, а также крупный радиатор, испарительная камера, фрезерованный теплораспределитель и термопрокладки с фазовым переходом. Конструкция занимает 3.8 слота и оптимизирована для игр в 4K с высокой частотой обновления.

Игра DOOM: The Dark Ages выступает приквелом к DOOM (2016) и DOOM Eternal, разрабатывается на движке idTech8 и поддерживает трассировку лучей. Лимитированная версия видеокарты доступна исключительно через магазин Bethesda Gear Store.