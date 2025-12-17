После прошлогоднего запуска Gemini 3 Pro компания Google сегодня официально анонсировала Gemini 3 Flash — новую модель ИИ для обычных пользователей и разработчиков.

Главный посыл Gemini 3 Flash — «передовой интеллект с упором на скорость и низкую стоимость». Модель сохраняет сильные стороны Gemini 3, включая сложные логические рассуждения, мультимодальное и визуальное понимание, а также высокую эффективность в агентном и «vibe»-кодинге. При этом она предлагает «Flash-уровень» задержек, энергоэффективности и значительно более низкую стоимость. Линейка Flash остаётся самой популярной среди моделей Google.

Ожидаемо, Gemini 3 Flash превосходит Gemini 2.5 Flash по всем параметрам и «значительно» опережает Gemini 2.5 Pro в ряде тестов. По уровню возможностей она сопоставима с Gemini 3 Pro, а в некоторых бенчмарках даже обходит её, включая MMMU Pro, Toolathlon и MCP Atlas.

Результаты в ключевых тестах:

GPQA Diamond (научные знания): 90,4%

Humanity’s Last Exam (академическое мышление): 33,7% без инструментов

MMMU Pro (мультимодальное понимание и рассуждения): 81,2%

SWE-Bench Verified (агентное программирование): 78%

Toolathlon (долгосрочные реальные программные задачи): 49,4%

MCP Atlas (многошаговые рабочие процессы с MCP): 57,4%

Google подчёркивает, что Gemini 3 Flash «превосходит 2.5 Pro, будучи при этом в три раза быстрее и значительно дешевле». Сильные стороны модели — логика, работа с инструментами и мультимодальность — позволяют решать более сложные задачи, включая продвинутый видеоанализ, извлечение данных и визуальные вопросы и ответы. Это особенно актуально для разработчиков, создающих чат-ботов поддержки, игровых ассистентов и других ИИ-агентов.





Gemini 3 Flash уже начинает распространяться в приложении Gemini и заменяет 2.5 Flash в качестве модели по умолчанию. Google называет её «крупным обновлением повседневного ИИ», сочетающим «ум и скорость». Например, пользователи смогут быстро создавать полезные приложения с нуля без знаний программирования — достаточно описать идею и дорабатывать её вместе с Gemini. Также модель умеет превращать голосовые заметки и поток мыслей в прототипы.

Примечательно, что в списке моделей Gemini 3 Flash будет доступна в двух режимах:

Fast — для быстрых ответов

Thinking — для сложных задач

Gemini 3 Pro при этом будет отображаться как «Pro» и ориентироваться на продвинутые задачи по математике и программированию.

Кроме того, Gemini 3 Flash становится моделью по умолчанию в AI Mode по всему миру. Она позволяет задавать более нюансированные вопросы и получать развёрнутые ответы. Параллельно Google делает Gemini 3 Pro с генеративным интерфейсом и Nano Banana Pro доступными для всех пользователей в США.

Для разработчиков Gemini 3 Flash уже доступна в режиме предварительного просмотра через AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI и Android Studio. Новинка дополняет линейку Gemini 3 Pro и Gemini 3 Deep Think, представленных ранее в этом месяце.