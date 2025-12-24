Apple завершила 2025 год на третьем месте в глобальном рейтинге интернет-сервисов Cloudflare, а устройства на iOS обеспечили 35% всего мирового мобильного интернет-трафика.

Компания Cloudflare опубликовала ежегодный отчёт Radar Year in Review за 2025 год, в котором подводит итоги развития интернета на основе собственных глобальных DNS-данных. В разделе Internet Services Ranking, где крупнейшие онлайн-сервисы оцениваются по относительной популярности, Apple заняла третью строчку по итогам года.

По данным Cloudflare, в начале 2025 года Apple обошла TikTok и закрепилась на третьем месте рейтинга. До середины года компания уверенно удерживала позицию, а начиная с июля периодически менялась местами с Microsoft. Несмотря на это, по итогам года Apple осталась на третьей строчке. Microsoft, в свою очередь, показала более высокие результаты по сравнению с 2024 годом, а TikTok завершил год на десятом месте после нестабильного периода, связанного с регуляторными вопросами.

Доля iOS в мировом мобильном трафике

Отдельное внимание в отчёте уделено мобильному интернет-трафику. Согласно данным Cloudflare, устройства на iOS в 2025 году сформировали 35% всего мирового трафика с мобильных устройств. На Android пришлось оставшиеся 65%. При этом доля iOS выросла на два процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что Cloudflare отмечает как умеренный, но устойчивый рост.

Распределение мобильного трафика при этом сильно различается по регионам. Монако стало заметным исключением: там доля iOS достигла 70%. В то же время в 27 странах Android обеспечил более 90% мобильного трафика. В этот список вошли, в частности, Папуа — Новая Гвинея, Судан, Малави, Бангладеш и Эфиопия.





Cloudflare поясняет, что измеряет мобильный трафик на основе анализа заголовков User-Agent в каждом веб-запросе. Такой подход позволяет определить операционную систему клиентского устройства и оценить распределение трафика в течение года. Преобладание Android в мировых масштабах объясняется широкой линейкой устройств, разнообразием форм-факторов и большим разбросом цен.

Другие итоги года по версии Cloudflare

Помимо показателей Apple, отчёт Cloudflare содержит и другие данные о состоянии глобального интернета в 2025 году. Общий объём интернет-трафика вырос на 19%, при этом наиболее заметное ускорение роста началось в августе. Трафик спутниковой сети Starlink за год удвоился, включая подключение пользователей более чем из 20 новых стран и регионов.

Среди сервисов, связанных с искусственным интеллектом и поиском, наибольшее соотношение между объёмом сканирования и переходами по ссылкам показала Anthropic. В сегменте поисковых систем лидерство сохранил Google, тогда как Yandex, Bing и DuckDuckGo значительно отстали по популярности.