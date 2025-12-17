PayPal намерен выйти на новый уровень и стать полноценным банком в США. Компания подала необходимые заявки в Департамент финансовых учреждений штата Юта и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) для создания PayPal Bank. Новый банк планируется оформить как промышленный кредитный институт с лицензией штата Юта.

В PayPal заявляют, что запуск собственного банка укрепит бизнес компании и повысит операционную эффективность. Это позволит ей лучше поддерживать рост малого бизнеса и расширять экономические возможности по всей территории США. Помимо выдачи кредитов малому бизнесу, PayPal Bank будет предлагать клиентам сберегательные счета с начислением процентов. Также банк станет участником платёжных карточных сетей в США, дополняя существующие процессы обработки и расчётов, которые сейчас осуществляются через партнёрские банки.

С 2013 года PayPal, по собственным данным, предоставил более 30 миллиардов долларов в виде кредитов и оборотного капитала для более чем 420 тысяч бизнес-аккаунтов по всему миру. Создание собственного банка позволит компании эффективнее предоставлять кредитные решения малому бизнесу в США, снизить зависимость от сторонних финансовых организаций и дополнительно укрепить позиции PayPal на рынке.

В случае одобрения инициативы регулирующими органами, депозиты клиентов PayPal Bank будут подпадать под страховое покрытие FDIC, что обеспечит дополнительную защиту средств вкладчиков.