Новая функция Pay With Crypto позволит использовать криптовалюту на миллионах сайтов по всему миру.

PayPal объявил о запуске функции Pay With Crypto — теперь пользователи могут оплачивать покупки биткоином, эфириумом и другими цифровыми активами прямо во время оформления заказа. Это часть стратегии компании по превращению криптовалют из инвестиционного инструмента в повседневный способ оплаты.

Оплата криптовалютой станет частью обычной корзины

При выборе оплаты криптовалютой PayPal автоматически конвертирует средства в фиатную валюту — продавец получает оплату в долларах или другой локальной валюте. Таким образом, торговым площадкам не нужно самостоятельно работать с цифровыми активами и беспокоиться о волатильности курса.

Функция встроена в стандартный интерфейс оплаты PayPal и уже доступна клиентам из США. Поддерживаются около 100 различных криптовалют, включая биткоин и эфириум. В ближайшем будущем компания планирует расширить список стран и монет.

Преимущества: меньше комиссий, больше гибкости

По данным PayPal, новая система снижает комиссии за международные переводы до 90 % по сравнению с традиционными способами оплаты. Это особенно выгодно для малого и среднего бизнеса, который сталкивается с высокими издержками и сложностями при глобальной экспансии.

«Бизнес любого размера сталкивается с высокими расходами и сложной интеграцией при выходе на международные рынки. Мы устраняем эти барьеры и помогаем предпринимателям достигать целей», — заявил генеральный директор PayPal Алекс Крисс.

Стратегия: сделать криптовалюту частью повседневной экономики

Компания продвигает идею использования криптовалют не только для инвестиций, но и в повседневной коммерции. Ранее PayPal уже запускал совместные программы с Coinbase, включая криптовалютные бонусы за использование собственного стейблкоина PYUSD.

Pay With Crypto — крупнейший шаг компании с момента запуска возможности покупки и продажи криптовалют в 2020 году. Новый сервис делает крипту более доступной для повседневного использования и снижает барьеры как для пользователей, так и для бизнеса.