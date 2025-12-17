В начале месяца стало известно, что в свежей версии Android Canary — самом раннем экспериментальном канале Android — появились признаки того, что Apple и Google работают над упрощением перехода между iOS и Android в обе стороны. Обновление Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) уже распространяется на смартфоны Pixel и содержит Android-часть нового инструмента переноса данных. Пользователи iPhone, в свою очередь, получат необходимое программное обеспечение с выходом iOS 26.3. Это подтверждается тем, что Apple выпустила iOS 26.3 Beta 1, где появился новый удобный способ перехода на другую платформу.

Автор материала отмечает, что часто переключается между Android и iOS и ранее пользовался адаптером Quick Switch, который раньше клался в коробку с новыми Pixel. Это был небольшой переходник USB-A на USB-C, позволявший напрямую соединить старый iPhone или Android-смартфон с новым Pixel. Сейчас вместо этого используется обычный кабель зарядки, который подключается к обоим устройствам и позволяет перенести часть данных — контакты, фотографии, сообщения, приложения и другую информацию — со старого телефона на новый.

У Apple и Google уже есть собственные приложения для упрощения смены платформ. Если пользователь переходит с iPhone на Android и не хочет возиться с кабелями, можно установить приложение Android Switch из App Store. Для перехода с Android на iOS доступно приложение Move to iOS в Google Play. Пока Apple и Google не представили новый инструмент официально, именно эти приложения остаются самым простым способом смены экосистемы.

Недавно Apple выпустила iOS 26.3 Beta 1, которую могут установить участники бета-программы через меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Одной из новых функций стала опция «Transfer to Android» («Перенос на Android»). Она находится в разделе «Настройки» → «Основные» → «Перенос или сброс iPhone». Когда функция станет доступна, там появится отдельная кнопка. С её помощью пользователи смогут перенести контакты, сообщения, заметки и фотографии с iPhone на новый Android-смартфон.

Функция «Transfer to Android» не требует проводов и использует прямое соединение между устройствами по Wi-Fi и Bluetooth, по принципу работы AirDrop. Это означает, что данные будут передаваться напрямую между смартфонами. Для тех, кто давно задумывался о переходе с iOS на Android, но сомневался из-за сложности переноса данных, новая функция может стать решающим аргументом.





После нажатия кнопки «Transfer to Android» iPhone и Android-устройство нужно будет расположить рядом, чтобы установить соединение и начать процесс передачи. Пользователь сможет выбрать, какие данные переносить — фотографии, сообщения, заметки, приложения и другое. Также поддерживается перенос собственного номера телефона. При этом данные о здоровье, Bluetooth-устройства и защищённые элементы, такие как заблокированные заметки, переносу не подлежат.

Оба устройства должны работать на актуальных версиях программного обеспечения. Для начала передачи можно будет отсканировать QR-код, отображаемый на Android-смартфоне, либо использовать идентификатор сессии и код сопряжения. Со стороны Google также разрабатывается аналогичная функция, позволяющая просто положить два устройства рядом и перенести данные уже с Android на iPhone.