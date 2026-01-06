В начале 2025 года Dell сделала громкое заявление: компания решила отказаться от всех суббрендов ноутбуков, за исключением Alienware, и продвигать устройства под единым именем Dell. Под нож тогда попала даже одна из самых узнаваемых линеек — Dell XPS, которую планировали заменить серией Dell Premium.

Однако уже спустя год компания меняет курс. На CES 2026 Dell официально возвращает бренд XPS и представляет сразу две новые модели: Dell XPS 14 DA14260 и Dell XPS 16 DA16260.

Вместе с возвращением культового имени Dell переработала и дизайн премиальной линейки для продвинутых пользователей. Внешний облик стал более сдержанным и консервативным, с меньшим акцентом на стилизацию. Среди заметных изменений — возвращение физических функциональных клавиш и чётко обозначенные границы большого тактильного тачпада.

Как и положено ноутбукам 2026 года, новые XPS 14 и XPS 16 оснащаются процессорами последнего поколения — Intel Panther Lake. В линейке доступны как базовые 8-ядерные чипы Intel Core Ultra 5 325 и Core Ultra 7 355, так и более мощные процессоры H-класса — Core Ultra X7 358H и Core Ultra X9 388H. Старшие версии X7 и X9 используют новейшую встроенную графику Intel Arc. Дискретные видеокарты в этой серии не предусмотрены. Объём распаянной памяти LPDDR5X может достигать 64 ГБ, а SSD-накопители — до 4 ТБ.

Начинка размещена в корпусах из премиальных материалов, включая алюминий с ЧПУ-обработкой и стекло Gorilla Glass в зоне под ладонями. При этом одним из главных изменений стало заметное снижение веса. По сравнению с предыдущими моделями Dell 14 Premium и Dell 16 Premium, масса уменьшилась с 1,7 до 1,4 кг у 14-дюймовой версии и с 2,3 до 1,7 кг у 16-дюймовой. Ради этого Dell отказалась от дискретной графики, а также сократила ёмкость аккумулятора в 16-дюймовой модели — с 99,5 до 70 Вт·ч. Кроме того, исчез слот для microSD-карт, а диагонали экранов уменьшились с 14,5 и 16,3 дюйма до стандартных 14 и 16 дюймов.





Dell XPS 16

Покупателям предлагается выбор между экранами WUXGA IPS и OLED-панелями с разрешением 2,8K для XPS 14 и 3,2K для XPS 16. Все дисплеи поддерживают частоту обновления до 120 Гц, при этом IPS-версии умеют снижать её до 1 Гц, что положительно сказывается на автономности.

Новая линейка Dell XPS поступит в продажу 6 января. Стартовая цена составит 2050 долларов за Dell XPS 14 и 2200 долларов за Dell XPS 16.