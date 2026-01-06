На фоне роста цен на оперативную память и удорожания ПК и консолей всё больше игроков обращают внимание на облачный гейминг. Однако повышенная задержка по-прежнему остаётся одним из главных минусов стриминга игр. Компания Razer на CES 2026 представила контроллер Wolverine V3 Bluetooth, который призван решить эту проблему и сделать соревновательный гейминг в облаке более комфортным.

Razer называет новинку «первым в мире Bluetooth-контроллером с ультранизкой задержкой». По заявлениям компании, отклик составляет всего 2 мс — показатель, который, если подтвердится в реальных тестах, может стать серьёзным аргументом для требовательных игроков.

Одной из ключевых особенностей Wolverine V3 Bluetooth стали аналоговые стики с TMR-сенсорами, заимствованные у модели Wolverine V3 Pro 8K. В отличие от Hall Effect, TMR-технология обеспечивает ещё более высокую точность и при этом потребляет меньше энергии, что особенно важно для беспроводных устройств. Это также снижает риск дрейфа стиков и повышает долговечность контроллера.

Для поклонников облачного гейминга предусмотрены две задние кнопки, выполненные по мотивам кнопок игровых мышей. Они обеспечивают чёткий и быстрый отклик, что особенно важно в соревновательных играх. В остальном контроллер придерживается классической раскладки в стиле Xbox, но дополнительно оснащён элементами управления микрофоном и громкостью ТВ — полезное решение для игры в гостиной.

Контроллер оптимизирован для работы с LG Gaming Portal — платформой, предоставляющей доступ к таким сервисам, как Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now. При этом Wolverine V3 Bluetooth поддерживает подключение к нескольким Bluetooth-устройствам, включая портативные игровые системы, например ROG Xbox Ally X.





Хотя современные контроллеры от Xbox и PlayStation также поддерживают Bluetooth, Razer делает ставку на профессиональные преимущества — TMR-стики, минимальную задержку и единый набор функций вне зависимости от способа подключения. Именно эти особенности должны привлечь геймеров, которым важна максимальная точность и отзывчивость даже при облачном гейминге.