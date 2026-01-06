Компания Segway расширила своё портфолио электрического транспорта, представив сразу три новых двухколёсных модели — e-байки Muxi и Myon, а также внедорожный электробайк Xaber 300. Новинки ориентированы на разные аудитории: от городских поездок и семейных маршрутов до бездорожья.

Флагманом анонса стал Segway Xaber 300 — электрический эндуро-байк, по характеристикам сопоставимый с бензиновыми мотоциклами объёмом 300 куб. см. Модель ориентирована в том числе на начинающих райдеров и оснащена продвинутыми системами безопасности. Геозонирование автоматически снижает мощность до «аварийного режима», если молодой водитель удаляется слишком далеко от разрешённой зоны катания. Также можно ограничить мощность до эквивалента 150 или 200 куб. см и задать максимальный угол вилли, чтобы снизить риск травм. Встроенная система контроля тяги адаптируется под покрытие (дождь, грязь и т.д.), а для поклонников классических мотоциклов предусмотрен режим имитации сцепления. Xaber 300 поступит в продажу весной или летом 2026 года по цене $5300.

Segway Xaber 300

Segway Muxi — это полностью электрический «мама-чари», тип велосипеда, популярный в Японии для перевозки детей и покупок. Он оснащён 750-ваттным задним мотором с прямым приводом и пиковым крутящим моментом 80 Н·м. При массе 33 кг велосипед выдерживает общую нагрузку до 190 кг, включая пассажира сзади и водителя спереди. Широкие 20-дюймовые шины (5 дюймов) обеспечивают устойчивость, а подстаканник, контроль тяги, помощь при старте в гору и система контроля спуска делают поездки безопаснее для родителей. Максимальная скорость в режиме Class 2 составляет 20 миль/ч (32 км/ч), а запас хода достигает 128 км. В продаже Muxi появится в марте 2026 года по цене $1700.

Модель Segway Myon выполнена в стиле городского велосипеда. Она оснащена 500-ваттным мотором с пиковым крутящим моментом 85 Н·м и электронной 9-ступенчатой трансмиссией Shimano CUES. Велосипед поддерживает режимы Class 1, 2 и 3 с максимальной скоростью до 28 миль/ч (45 км/ч) и запасом хода до 128 км. Myon рассчитан на нагрузку до 136 кг и оснащён передней амортизационной вилкой с ходом 80 мм для большего комфорта. В отличие от Muxi, здесь нет систем помощи при старте и спуске, а также контроля тяги. Myon уже доступен у дилеров Segway по цене $2000.

Обе городские модели оснащаются гидравлическими дисковыми тормозами, автоматическим освещением, 2,4-дюймовым TFT-дисплеем и поддерживают дополнительные функции по подписке, включая навигацию, сигнализацию от кражи, удалённую блокировку и Apple Find My. Дополнительные аксессуары — такие как автоматический подседельный штырь Xiro, радар заднего обзора и комплект для перевозки пассажира — появятся в первом квартале 2026 года.



