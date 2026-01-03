Apple, возможно, готовит новый MacBook для пользователей, которым важна компактность, но не нужна цена флагманских моделей.

По данным аналитической компании TrendForce, Apple работает над компактным MacBook с экраном диагональю 12,9 дюйма. Ожидается, что устройство выйдет весной 2026 года. Если информация подтвердится, ноутбук займет позицию ниже линейки MacBook Air и станет возвращением Apple к компактным ноутбукам после прекращения выпуска 12-дюймового MacBook несколько лет назад.

Размер экрана будет немного меньше, чем у 13,6-дюймового MacBook Air, однако за счет тонких рамок общие габариты могут остаться близкими к стандартной клавиатуре. Такой подход напоминает сверхлёгкий 12-дюймовый MacBook, выпускавшийся с 2015 по 2017 год, который ценили за портативность, но часто критиковали за слабую производительность.

На этот раз проблема производительности может быть решена. TrendForce утверждает, что новый MacBook может получить процессор Apple A18 Pro — тот же чип, что используется в линейке iPhone 16 Pro. Хотя это не процессор серии M, предварительные оценки производительности указывают на значительный прирост по сравнению с Intel-чипами, установленными в старом 12-дюймовом MacBook. Одноядерная производительность, по слухам, будет в несколько раз выше, а многопоточная — в лёгких задачах может приблизиться к уровню первого M1.

Энергоэффективность также может стать сильной стороной устройства, поскольку чип изначально рассчитан на работу в компактном корпусе смартфона без активного охлаждения. Вероятно, ноутбук будет ориентирован на длительное время автономной работы и бесшумную работу, а не на высокую устойчивую производительность под нагрузкой. Это делает его более подходящим для путешествий и повседневных задач, чем для профессионалов.





Информация о цене пока отсутствует. Однако TrendForce предполагает, что Apple может оценить новинку ниже MacBook Air, который в некоторых регионах сейчас стоит от 799 долларов. Использование процессора смартфонного класса может помочь компании снизить себестоимость, особенно на фоне роста цен на память.

Выбор времени также может быть неслучайным. Аналитики ожидают заметного роста цен на ноутбуки в 2026 году из-за дефицита DRAM, связанного с высоким спросом на серверы для ИИ. Более доступный MacBook может помочь Apple сохранить конкурентоспособность на фоне проблем с поставками и ростом цен у других производителей.

Пока это лишь слухи, и официального подтверждения нет. Однако если информация окажется верной, Apple может вернуться к концепции компактного MacBook — на этот раз с гораздо меньшим количеством компромиссов.