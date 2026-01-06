Помимо новых игровых ноутбуков и настольных ПК, HP показала на CES 2026 несколько аксессуаров для геймеров. Особое внимание привлекла серия HyperX Origins 2, в которую вошли сразу три новые игровые клавиатуры, рассчитанные на разные предпочтения пользователей.

В линейке представлена модель HyperX Origins 2 Pro 65 — компактная клавиатура формата 65% с магнитными переключателями на эффекте Холла. По словам HP, линейные магнитные свитчи обеспечивают более плавный ход клавиш, а чистый и аккуратный звук достигается за счёт крепления платы с помощью O-ring. Корпус клавиатуры выполнен в сменном формате, что позволяет пользователям менять внешний вид устройства. Также заявлена поддержка технологии Rapid Trigger для максимально отзывчивых нажатий и частота опроса 8 кГц, которая должна свести задержку ввода к минимуму.

Модель HyperX Origins 2 65 без приставки Pro сохраняет частоту опроса 8 кГц, но вместо магнитных переключателей использует классические механические. Клавиатура также получила сменный корпус и поддержку горячей замены свитчей. В стандартной комплектации применяются линейные переключатели HyperX Linear Red.

Третья новинка — HyperX Origins 2 1800. Это полноразмерная клавиатура в более компактной компоновке. Как и другие модели серии, она оснащена сменным корпусом, но использует обычные линейные механические переключатели, аналогичные тем, что установлены в Origins 2 65. Магнитные свитчи в этой версии не предусмотрены.

Origins 2 1800 поддерживает частоту опроса 8 кГц и крепление платы через O-ring, что, по заявлению компании, обеспечивает более глубокий звук и мягкую отдачу при нажатиях. Все три клавиатуры работают только по проводному подключению и оснащены индивидуальной RGB-подсветкой для каждой клавиши.





Информацию о ценах и сроках начала продаж HP пока не раскрыла. Для ориентира можно отметить, что клавиатура предыдущего поколения HyperX Origins 65 стартовала по цене от 99,99 доллара.