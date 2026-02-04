В своём новом анонсе компания Keychron заимствовала элементы дизайна сразу у трёх разных клавиатур, представив две новые беспроводные модели. Keychron K3 HE — это низкопрофильная игровая клавиатура с датчиками Холла, выполненная в том же стиле, что и K2 HE, с акцентами из розового дерева. В свою очередь, Keychron K3 Ultra сочетает аналогичный низкопрофильный дизайн и деревянные боковые панели с полностью POM-переключателями механического типа.

Модель K2 HE оказалась достаточно успешной для бренда, и Keychron решила развить эту дизайнерскую концепцию в новых устройствах. K3 HE использует язык дизайна, знакомый по обзору K4 HE, но переносит его в тонкий корпус и дополняет новыми переключателями. K3 Ultra, в свою очередь, заимствует низкий профиль и кейкапы LSA от таких моделей, как K15 Max, сочетая их с акцентами из розового дерева, новыми переключателями Milk POM, ранее использовавшимися в K9 Max, а также обновлённой прошивкой, представленной в линейке Ultra.

Обе клавиатуры ориентированы на портативное использование и поддерживают беспроводное подключение, однако между ними есть заметные различия. Главное из них — тип переключателей: K3 Ultra использует классические механические свичи, тогда как K3 HE основана на технологии Hall effect с магнитными переключателями. При этом K3 Ultra поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что выглядит необычно на фоне K3 HE, ограниченной 1000 Гц. Зато благодаря датчикам Холла K3 HE предлагает более глубокие возможности настройки, включая изменение точки срабатывания, DKS, snap tap, rapid trigger и аналоговый ввод.

Keychron K3 HE white

Обе модели имеют корпус с нижней частью из ABS-пластика, алюминиевые направляющие и декоративные вставки из розового дерева. Поддерживаются подключения по USB-C, радиоканалу 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3. K3 Ultra оснащается хот-свап платой с поддержкой 3- и 5-контактных низкопрофильных переключателей Gateron Low-Profile 2.0, тогда как K3 HE использует специальную плату для магнитных переключателей. Раскладка у обеих клавиатур — 75%, кейкапы выполнены из двойного PBT-пластика с низким профилем LSA и без подсветки символов. Для настройки используется веб-интерфейс Keychron Launcher. Подсветка — индивидуальная RGB для каждой клавиши. Заявленное время автономной работы K3 Ultra достигает 550 часов без подсветки при использовании 2,4 ГГц, для K3 HE этот параметр пока не уточнён.

На основе уже раскрытой информации можно предположить, что обе клавиатуры используют тот же ABS-корпус, что и предыдущие модели серии K HE Special Edition. Также ожидается, что низкопрофильные переключатели Ultra-Fast Lime в K3 HE будут оснащены магнитами северной полярности, как и в других HE-моделях Keychron, что обеспечит совместимость с универсальными низкопрофильными магнитными свичами от Gateron, TTC и других производителей.





Keychron K3 Ultra 8K black

Известно, что переключатели Milk POM Low-Profile имеют полный ход 3,1 мм, однако характеристики хода Ultra-Fast Lime пока не раскрыты. Предполагается, что он находится в диапазоне от 2,8 до 3,5 мм, и с учётом конструкции более вероятным считается значение ближе к 2,8 мм. Цены на новые клавиатуры пока не объявлены — Keychron ограничилась лишь возможностью предварительного бронирования за 3 доллара. Официальный запуск K3 HE и K3 Ultra запланирован на 12 февраля, тогда же будут раскрыты полные характеристики и стоимость.