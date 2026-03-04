Keychron представила компактную складную клавиатуру B11 Pro с необычной конструкцией и рекордной автономностью — до 138 часов работы на одном заряде. Эта модель ориентирована на тех, кто пользуется сразу несколькими устройствами и хочет избавиться от неудобств традиционных прямых клавиатур.

Клавиатура выполнена в стиле flat Alice — клавиши расположены под углом и слегка разнесены, что снижает нагрузку на запястья и повышает комфорт при длительной работе. При этом привычное расположение клавиш сохраняется.

B11 Pro складывается напополам внутрь — кнопки утапливаются внутрь корпуса, что уменьшает габариты и облегчает транспортировку. Корпус изготовлен из ABS-пластика, а задняя панель покрыта матовой искусственной кожей.

Вес клавиатуры всего 258 граммов — это действительно удобно для ежедневных переносок. Внутри установлены ножничные переключатели, которые делают набор текста тихим и придают устройству тонкий профиль. Клавиши вогнутые, ABS-пластиковые, с аккуратной формой для точного попадания пальцев.

Подключается клавиатура по проводному USB-C, с помощью 2,4 ГГц радиосвязи или Bluetooth 5.3 — выбор есть на любой вкус. Особенность — два режима опроса с частотой 1000 Гц, что пригодится для быстрой реакции при вводе.





Ёмкость встроенного аккумулятора — 250 мА·ч, что позволяет работать почти 6 суток без подзарядки в активном режиме. Клавиатура автоматически выключается при складывании и включается при раскрытии. Она готова к работе в температурном диапазоне от -10 до +50 °C.

При цене в 64,99 доллара B11 Pro сразу становится одной из самых доступных и удобных складных клавиатур с приличными характеристиками на рынке. Для тех, кто устал таскать с собой громоздкие устройства и жертвовать эргономикой, эта модель — явно удачный выбор.

На рынке уже есть конкуренты с похожей концепцией, но Keychron делает ставку на сочетание удобства, длительного времени автономной работы и поддержки разных систем одновременно. В условиях роста внимания к мобильным и гибким решениям для работы это попадание в точку.