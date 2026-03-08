Keychron снизила цену на свою доступную механическую клавиатуру C1 — теперь её можно купить всего за 47 долларов. Эта проводная модель с 87 клавишами без цифрового блока предлагает надёжную работу и минималистичный ретро-дизайн, который привлекает внимание своей простотой.
Хотя проводное подключение подходит не всем, стоимость и качество делают эту клавиатуру очевидным выбором для тех, кто впервые рассматривает механические модели.
Характеристики механической клавиатуры Keychron C1
- Форм-фактор: 87 клавиш, Tenkeyless (без цифрового блока)
- Переключатели: красные механические (линейные) для тихого и плавного набора
- Клавиши: двойное литьё из ABS-пластика (double-shot ABS)
- Поддержка систем macOS и Windows
- Подключение: USB-C (проводное)
- Регулировка угла наклона клавиатуры для удобства
- Цена со скидкой: 47 долларов (экономия 3 доллара от обычной цены)
Keychron давно зарекомендовал себя как производитель качественных механических клавиатур с адекватным ценником. Модель C1 стала одним из самых выгодных предложений для новичков — сочетание классического «текста» без излишней навороченности и механики, комфортной для ежедневного использования.
Для сравнения, многие бюджетные клавиатуры в этом сегменте либо ломаются слишком быстро, либо не имеют необходимого набора функций. Keychron же оставляет пространство для апгрейда — переключатели в C1 хоть и не горячая замена, но качество сборки и приятная печать уже заставляют задуматься, стоит ли искать что-то ещё.
Этот бюджетный подход особенно актуален сейчас, когда повышение цен на электронику заставляет многих пересматривать приоритеты. В недавнем прошлом механические клавиатуры с такими характеристиками стоили на 20—30 % дороже.