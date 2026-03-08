Keychron снизила цену на свою доступную механическую клавиатуру C1 — теперь её можно купить всего за 47 долларов. Эта проводная модель с 87 клавишами без цифрового блока предлагает надёжную работу и минималистичный ретро-дизайн, который привлекает внимание своей простотой.

Хотя проводное подключение подходит не всем, стоимость и качество делают эту клавиатуру очевидным выбором для тех, кто впервые рассматривает механические модели.

Характеристики механической клавиатуры Keychron C1

Форм-фактор: 87 клавиш, Tenkeyless (без цифрового блока) Переключатели: красные механические (линейные) для тихого и плавного набора Клавиши: двойное литьё из ABS-пластика (double-shot ABS) Поддержка систем macOS и Windows Подключение: USB-C (проводное) Регулировка угла наклона клавиатуры для удобства Цена со скидкой: 47 долларов (экономия 3 доллара от обычной цены)

Keychron давно зарекомендовал себя как производитель качественных механических клавиатур с адекватным ценником. Модель C1 стала одним из самых выгодных предложений для новичков — сочетание классического «текста» без излишней навороченности и механики, комфортной для ежедневного использования.

Для сравнения, многие бюджетные клавиатуры в этом сегменте либо ломаются слишком быстро, либо не имеют необходимого набора функций. Keychron же оставляет пространство для апгрейда — переключатели в C1 хоть и не горячая замена, но качество сборки и приятная печать уже заставляют задуматься, стоит ли искать что-то ещё.

Этот бюджетный подход особенно актуален сейчас, когда повышение цен на электронику заставляет многих пересматривать приоритеты. В недавнем прошлом механические клавиатуры с такими характеристиками стоили на 20—30 % дороже.



