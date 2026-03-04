Keychron анонсировала новую складную клавиатуру B11 Pro, которая обещает удобство для пользователей с несколькими устройствами и эргономичность выше классических плоских моделей. Главное её преимущество — складной корпус с «альсовой» раскладкой, минимизирующей нагрузку на запястья и позволяющей легко носить устройство в сумке.

Клавиатура оснащена механизмами типа «ножницы» — тише механических переключателей и компактнее по толщине. Клавиши имеют вогнутую форму, что способствует точному набору и естественной посадке пальцев. B11 Pro поддерживает macOS, Windows и Linux, а для подключения доступны USB-C, Bluetooth 5.3 и беспроводной режим 2,4 ГГц.

Батарея встроенная, ёмкостью 250 мА·ч, обеспечивает до 138 часов автономной работы — такой результат редок среди складных клавиатур. При складывании B11 Pro автоматически отключается и включается при разворачивании. Корпус изготовлен из ABS-пластика с матовой кожаной отделкой сзади, а вес — всего 258 граммов, что делает её удобной для повседневного ношения.

Характеристики и цена Keychron B11 Pro

Складная конструкция с «альсовой» раскладкой для естественной позиции рук Механизмы ножничного типа для тихого и компактного набора Поддержка macOS, Windows и Linux Подключение через USB-C, Bluetooth 5.3 и 2,4 ГГц Батарея 250 мА·ч с 138 часами автономной работы Вес 258 граммов, корпус из ABS и кожа PU Автоматическое включение и выключение при раскладывании Рабочий диапазон температур от -10 до +50 градусов Цельсия

Стоимость новинки — 64,99 доллара США. Это вариант для тех, кто ищет эргономичную портативную клавиатуру с большим временем работы без подзарядки. На фоне устоявшихся складных моделей конкурентов от Lenovo и Logitech B11 Pro выгодно отличается формой клавиш и чуть более продвинутым беспроводным модулем.

Пока рынок складных клавиатур относительно невелик и насыщен массовыми продуктами без эргономики, Keychron делает ставку именно на комфорт набора. Появление такой модели показывает, что спрос на портативные решения с профессиональным уклоном продолжит расти.



