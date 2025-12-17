Honor официально подтвердила запуск серии Honor Win: презентация моделей Honor Win и Honor Win RT состоится 26 декабря в Китае. Компания раскрыла дату анонса, дизайн устройств и цветовые варианты, а также обозначила ключевые направления линейки, не публикуя полные характеристики.

Honor объявила, что презентация серии Honor Win пройдет 26 декабря в 14:30 по местному времени. В рамках мероприятия дебютируют сразу две модели — Honor Win и Honor Win RT. Таким образом, бренд делает ставку на двойную флагманскую стратегию внутри одной серии.

Смартфоны будут представлены как минимум в трех официальных цветах: черном, белом и синем. Также в материалах фигурирует бежевый вариант, однако Honor пока не подтверждала его официально. Задняя панель выполнена с матовой текстурой, которая снижает заметность отпечатков пальцев и следов от ладоней и обеспечивает более надежный хват, в том числе при длительных игровых сессиях.

Дизайн и позиционирование серии Honor Win

Визуально новые устройства продолжают фирменный дизайн Honor, но между моделями есть различия. Honor Win позиционируется как старшая версия и оснащается тройной основной камерой. Honor Win RT получил двойной модуль камеры. Оба смартфона имеют брендинг Win и встроенный активный вентилятор охлаждения, что подчеркивает ориентацию линейки на высокую производительность и игровые сценарии использования.

По общему облику серия Honor Win напоминает Redmi K90. При этом компания делает акцент на практичность корпуса и удержание устройства в руке, что важно для длительного использования под нагрузкой.





Ожидаемые характеристики Honor Win

По предварительным данным, Honor Win получит плоский LTPS-дисплей диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1.5K и высокой частотой обновления до 165 Гц. В качестве процессора, как ожидается, будет использован Snapdragon 8 Elite, который относится к числу самых производительных чипов в экосистеме Android.

Также сообщается о наличии основной камеры на 50 мегапикселей, металлической рамки корпуса, ультразвукового сканера отпечатков пальцев и полноценной защиты от воды. Отдельное внимание уделяется аккумулятору: его емкость, по имеющейся информации, составит не менее 8500 мА·ч, что может стать рекордным показателем среди ориентированных на производительность смартфонов.

Что известно о Honor Win RT

Подробные характеристики Honor Win RT пока не раскрыты. Ожидается, что модель будет близка по параметрам к стандартному Honor Win, однако получит другой процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Остальные детали Honor планирует раскрыть ближе к дате официальной презентации.