Среди множества ноутбуков, представленных Lenovo на CES 2026, обновление получила и линейка Yoga 2-в-1. Как и ожидалось, устройства сохранили шарнир с поворотом на 360 градусов, благодаря которому ноутбук можно использовать как в режиме планшета, так и в классическом формате.

Модели Lenovo Yoga 7a 2-в-1 с диагональю 14 и 16 дюймов оснащаются новыми APU AMD Ryzen AI 400 серии Gorgon Point — вплоть до Ryzen AI 7 445 с 6 ядрами и 12 потоками. Ноутбуки будут доступны с объёмом оперативной памяти до 32 ГБ LPDDR5X-7500, а также с накопителем PCIe Gen4 формата M.2 объёмом до 2 ТБ. За графику отвечает встроенное ядро Radeon 840M, возможность установки дискретной видеокарты не предусмотрена.

14-дюймовая версия Yoga 7a получила сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По заявлению Lenovo, яркость панели достигает 1000 нит, что делает изображение насыщенным и детализированным. Экран с соотношением сторон 16:10 хорошо подойдёт для творческих задач, особенно с учётом заявленного 100-процентного охвата цветового пространства DCI-P3 и точности цветопередачи с Delta E менее 1.

Ноутбуки оснащены аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч, который заряжается с помощью комплектного адаптера USB-C мощностью 65 Вт. Вес устройств составляет около 1,4 кг для 14-дюймовой модели и 1,8 кг для 16-дюймовой, что делает их достаточно удобными для переноски. Набор портов включает два USB 3.2 Type-C со скоростью до 10 Гбит/с, один USB Type-A (10 Гбит/с), HDMI 2.1, аудиоразъём и слот для SD-карт.

Среди дополнительных возможностей — аудиосистема с четырьмя динамиками (два 2-ваттных вуфера и два 2-ваттных твитера), фронтальная камера на 5 Мп, ИК-камера для распознавания лица, крупный тачпад площадью 90 см², а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.





Стоимость Lenovo Yoga 7a 2-в-1 начинается с 849 долларов за 14-дюймовую версию, тогда как модель с экраном 16 дюймов обойдётся на 50 долларов дороже. В продаже ноутбуки ожидаются в следующем квартале, точная дата выхода пока не объявлена.