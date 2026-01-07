На выставке CES 2026 компания Motorola представила новое устройство в своей линейке складных смартфонов — Razr Fold, тем самым обозначив переход от привычных раскладушек к формату «книги». Хотя ряд характеристик пока не раскрыт, производитель подтвердил форм-фактор, размеры дисплеев, конфигурацию камер и поддержку стилуса, что позволяет достаточно чётко понять позиционирование новинки.

Razr Fold стал первым складным смартфоном Motorola книжного типа: устройство раскрывается горизонтально, как компактный планшет, а не складывается вертикально. Внутри установлен гибкий LTPO-дисплей диагональю 8,1 дюйма с разрешением 2K, ориентированный на работу, потребление контента и многозадачность. В сложенном состоянии пользователям доступен крупный внешний экран диагональю 6,6 дюйма, который по функциональности практически не отличается от обычного дисплея смартфона и позволяет выполнять повседневные задачи без необходимости раскрывать устройство.

Особое внимание уделено возможностям съёмки. Razr Fold оснащён тройной основной камерой, где все модули имеют разрешение 50 мегапикселей. В состав системы входят основной сенсор Sony LYTIA, сверхширокоугольная камера с поддержкой макросъёмки и перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи и видеозвонков предусмотрены две фронтальные камеры: 32 Мп на внешнем экране и 20 Мп на внутреннем дисплее. Видеосъёмка поддерживает Dolby Vision, что подчёркивает ориентацию устройства на премиальный контент.

В программной части Motorola делает акцент на возможностях, адаптированных под складной форм-фактор: гибкие интерфейсы, адаптивное размещение элементов, улучшенную многозадачность и более умное поведение приложений. Также Razr Fold поддерживает стилус Moto Pen Ultra, расширяя возможности для заметок, рисования и работы с контентом — функция, пока ещё редкая для складных смартфонов. Устройство будет доступно в цветах Pantone Blackened Blue и Pantone Lily White, продолжая дизайнерскую философию бренда.

Официальная цена пока не объявлена, однако, по данным утечек и отраслевых источников, стартовая стоимость Razr Fold может составить около 1 500 долларов. Более подробная информация о цене и доступности ожидается ближе к глобальному запуску, запланированному на лето 2026 года.



