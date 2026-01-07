Следуя своей традиции, Lenovo представила на CES 2026 масштабное обновление практически всей линейки устройств. Среди множества новых и обновлённых ноутбуков особое внимание привлекает модель на базе ARM-процессоров — Yoga Slim 7x 11-го поколения.

Как и предшественник, новый Yoga Slim 7x работает на высокопроизводительных ARM-чипах Qualcomm, но теперь это семейство Snapdragon X2 Elite. По сравнению с предыдущим поколением X1 Elite, новые процессоры обещают заметный прирост мощности. Так, топовая версия X2E-96-100 оснащена сразу 18 ядрами против 12 у X1 Elite. В сочетании с улучшениями IPC это должно обеспечить серьёзный скачок в производительности.

Разумеется, ключевым фактором успеха платформы остаётся программная совместимость. Тем не менее пользователи, чьи рабочие задачи уже нативно поддерживаются Windows on ARM, скорее всего, получат очень комфортный опыт — примерно такой же, как и на прошлогодних моделях.

14-дюймовый Yoga Slim 7x получил OLED-дисплей с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Lenovo заявляет пиковую яркость до 1100 нит, 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 и показатель Delta E менее 1, что делает экран подходящим для профессиональной работы с графикой и видео.

Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч в сочетании с энергоэффективностью Snapdragon X2 Elite позволяет ноутбуку заявлять до 29 часов автономной работы. Конфигурации включают до 32 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5X-9600 и до 2 ТБ встроенного накопителя.





Толщина корпуса в самой тонкой точке составляет всего 1,39 см, а вес — около 1,13 кг, что делает Yoga Slim 7x очень удобным для постоянных перемещений. Из интерфейсов доступны три порта USB4, беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также ноутбук оснащён фронтальной камерой на 9 Мп, аудиосистемой с четырьмя динамиками и большим тачпадом площадью 108 см².

Стартовая цена Lenovo Yoga Slim 7x составит 950 долларов, а появление в продаже ожидается в следующем квартале.